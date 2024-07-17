Процессор сможет показать такую частоту только в одноядерном режиме, что значительно ниже, чем Core i9-14900K

Intel известна тем, что каждый раз поднимает всё выше тактовые частоты своих флагманских процессоров для настольных ПК. Так, Intel Core i9-13900K 13-го поколения имел максимальную тактовую частоту 5,8 ГГц по сравнению с 5,2 ГГц у его предшественника Core i9-12900K. Core i9-13900KS удалось превзойти это значение, став первым потребительским процессором для настольных ПК с тактовой частотой 6 ГГц из коробки. Затем Intel пошла еще дальше в вопросе тактовой частоты с моделью Core i9-14900KS, поскольку его скорость работы может достигать колоссальных 6,2 ГГц.

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Однако теперь выяснилось, что флагманский процессор Intel следующего поколения для настольных ПК из линейки Arrow Lake получит небольшое снижение тактовой частоты производительных ядер.

Согласно довольно загадочному сообщению OneRaichu в сети X*(признана экстремистской на территории России), Intel Core Ultra 9 285K будет иметь частоту повышения частоты одного производительного ядра до 5,7 ГГц. Сообщается, что максимальная частота всех ядер достигает 5,4 ГГц. Для энергоэффективных ядер максимальная частота в режиме ускорения составит 4,7 ГГц для одного ядра и 4,6 ГГц для всех работающих ядер.

Таким образом, предлагаемая максимальная тактовая частота одноядерного режима работы процессора Core Ultra 9 285K на 300 МГц ниже, чем у Core i9-14900K, и на 100 МГц ниже, чем у Core i9-13900K. Однако тактовая частота эффективного ядра Core Ultra 9 285K на 300 МГц и 400 МГц выше, чем турбо-частота E-core Core i9-14900K и Core i9-13900K соответственно.

Более того, предполагаемая частота разгона производительного ядра у Core Ultra 9 285K такая же, как у последних AMD Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 7950X.

Ожидается, что Intel выпустит процессоры серии Core Ultra 200 для настольных ПК в октябре этого года. Нам придется набраться терпения и подождать несколько месяцев, чтобы узнать, какое влияние на производительность и энергопотребление оказывает предполагаемая максимальная тактовая частота 5,7 ГГц у Core Ultra 9 285K. Однако всегда есть вероятность, что окончательные тактовые частоты серийных процессоров будут отличаться от тех, которые предлагает OneRaichu.