Также счастливчики могут получить контроллер и подставку для него в теме франшизы Дедпул

Компания Microsoft представила еще одну консоль Xbox и контроллер с индивидуальной темой, на этот раз черпая вдохновение из недавнего фильма Marvel: «Дэдпул и Росомаха». Как и многие другие модели, новый вариант Xbox Series X уникален и его нельзя купить в обычном магазине. Единственный способ получить консоль это получить её в качестве подарка.

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Только один счастливчик может стать обладателем уникальной кастомной консоли Xbox Series X. Следующие два поклонника видеоигр смогут получить собственный контроллер, созданный по образу филейной части Дэдпула. Последним призом является настольная подставка для консоли Series X. Если вы кто-то хочет приобрести какой-нибудь товар в тематике Deadpool, но не хочет тратить время на розыгрыш, то первые 1000 человек в США и Канаде, которые купят беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2, получат соответствующий тематике держатель для контроллера.

Чтобы принять участие в розыгрыше, просто необходимо сделать репост этого сообщения с официального сайта Microsoft. Как всегда, в рамках розыгрыша действует множество правил и условий, с которыми можно ознакомиться подробно на специальной веб-странице Microsoft. Розыгрыш продлится до 11 августа 2024 года, и Microsoft объявит победителей через семь дней после этой даты.