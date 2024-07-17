Дональд Трамп также обвинил Тайвань в потере американского бизнеса по производству чипов

В интервью Bloomberg Businessweek, проведенном перед покушением, Трампа спросили, будет ли он защищать Тайвань от вторжения Китая, особенно с учетом того, что глава КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение является «исторической неизбежностью».

"Тайвань должен платить нам за оборону. Знаете, мы ничем не отличаемся от страховой компании. Тайвань нам ничего не дает", — сказал Трамп.

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Трамп также заявил, что Тайвань забрал американскую индустрию микросхем: "Тайвань забрал у нас наш бизнес по производству чипов. Я имею в виду, насколько мы глупы? Они забрали весь наш бизнес по производству чипов. Они чрезвычайно богаты. Сейчас мы даем им миллиарды долларов на создание новых чипов в нашей стране"

Ожидается, что в этом году Тайвань будет производить около 66% самых передовых чипов в мире, пишет TrendForce, тогда как на долю США, как ожидается, будет приходиться лишь 6%. TSMC является крупнейшим игроком, а в начале этого месяца ее рыночная капитализация на короткое время достигла 1 триллиона долларов, поскольку компания производит большое количество чипов для таких компаний, как Apple, AMD, Nvidia, Intel, Qualcomm, Broadcom и других.

Закон США о чипах стоимостью 52 миллиарда долларов был принят, чтобы попытаться повысить конкурентоспособность страны на рынке производства микросхем, а также уменьшить зависимость от Азии. Считается, что благодаря этим инвестициям к 2030 году в США будет производиться около 20% самых передовых чипов в мире.

Большинство аналитиков полагают, что китайское вторжение на Тайвань будет иметь катастрофические последствия для электронной промышленности и, по мнению министра торговли Джины Раймондо, может привести к глубокой и немедленной рецессии в США.

Были предположения, что заводы TSMC можно отключить удаленно. Также возникали вопросы о том, смогут ли США бомбить TSMC в случае поглощения Китаем, но Тайвань этого не допустит, и компания заявляет, что в таких действиях нет необходимости.

В 2022 году председатель TSMC Марк Лю заявил, что китайское вторжение на Тайвань приведет к выходу из строя заводов компании, подчеркнув, что никто не может контролировать TSMC силой.

Закон об отношениях с Тайванем требует от США предоставлять Тайваню оружие оборонительного характера и поддерживать способность Соединенных Штатов сопротивляться любому использованию силы или другим формам принуждения, которые могут поставить под угрозу безопасность, социальные или экономические системы Тайваня.

Отвечая на заявление Трампа, премьер-министр Тайваня Чо Цзюнь-тай заявил, что Тайвань и США поддерживают хорошие отношения, но остров готов взять на себя больше ответственности, чтобы защитить себя, и укрепил свой оборонный бюджет.

Интересно, что после публикации заявления Трампа акции TSMC на Тайване закрылись снижением на 2,4%.