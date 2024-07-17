Стоит правда отметить, что этот корпус предназначен для миниатюрных систем на базе Raspberry Pi

Компания Fractal Design выпустила файлы для 3D-печати для своего популярного корпуса Raspberry Pi, получившего название Project: North Pi. Крошечный корпус, который произвел сенсацию на выставке Computex в этом году, теперь может изготовить любой, у кого есть доступ к 3D-принтеру. Корпус Project: North Pi впервые привлек внимание общественности во время презентации продукта Fractal Design на выставке Computex, где он использовался в качестве устройства воспроизведения наряду с мини-компьютером. Его миниатюрные размеры и лаконичный дизайн, напоминающий серию North компании, быстро захватили воображение как посетителей, так и представителей СМИ. Популярность корпуса даже угрожала затмить другие новинки Fractal Design, в том числе Mood ITX, офисное кресло Refine и гарнитуру Scape. Получив в подавляющем большинстве положительные отзывы, компания Fractal Design решила поделиться дизайном с общественностью.

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Компания опубликовала специальную страницу продукта, содержащую бесплатные загружаемые файлы и подробные инструкции по 3D-печати корпуса в домашних условиях. Корпус Project: North Pi состоит из 17 компонентов, включающих 11 уникальных деталей, и имеет компактные размеры 105 × 50 × 96 мм. Несмотря на свой миниатюрный размер, за передними панелями корпуса предусмотрено место для размещения двух 40-миллиметровых вентиляторов, что обеспечивает достаточное охлаждение Raspberry Pi. Этот шаг Fractal Design ориентирован на сообщество любителей самостоятельной сборки компьютеров и представляет собой изменение подхода компаний к дистрибуции продукции в будущем. Внедрив технологию 3D-печати, Fractal Design фактически превратила своих клиентов в производителей, потенциально изменив способ взаимодействия энтузиастов со своими системами и их настройку.