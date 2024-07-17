Плата позволяет использовать любые процессоры Ryzen с сокетом мощностью до 170 Вт

Компания MSI анонсировала выход многофункциональной материнской платы начального уровня PRO B650-A WIFI с разъемом AM5 в линейке PRO. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, имеет 6-слойную печатную плату и включает радиаторы для всех слотов M.2. Плата получает питание от 24-контактного разъема ATX и двух 8-контактных разъемов питания EPS, а также использует 14+2+1-фазное решение VRM, способное работать даже с самыми мощными процессорами Ryzen 9 с TDP 170 Вт. Разъем ЦП подключен к четырем слотам DDR5 DIMM, слоту PCI-Express 4.0 x16 и двум слотам M.2 NVMe Gen 4. Третий слот M.2 Gen 4 на плате подключен к чипсету B650.

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Плата MSI PRO B650-A WIFI предлагает встроенное аудиорешение довольно премиального класса, основанное на кодеке Realtek ALC4080. Возможности подключения периферии по USB включают порт USB 3.2 Gen 2x2 типа C со скоростью 20 Гбит/с, три порта USB 3.2 Gen 2 типа A со скоростью 10 Гбит/с, четыре порта USB 3.2 Gen 1 со скоростью 5 Гбит/с и несколько портов USB 3.2 и USB 2.0 с внутренними разъемами. Выходы на дисплей включают по одному порту HDMI и DisplayPort. Сетевые возможности представлены интерфейсом 2,5 GbE, управляемым контроллером Realtek 8125B, а также модулем WLAN от AMD/Mediatek с Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Помимо трех слотов M.2 Gen 4, покупатели материнской платы получают четыре порта SATA 6 Гбит/с. Плата также поддерживает USB BIOS Flashback.

Что касается срока появления в продаже и цену новинки, то компания пока не раскрыла данную информацию.