Несмотря на анонс, информации о технических характеристиках новинок пока слишком мало, предполагается, что старшая модель получит разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 3

Сегодня компания Nubia официально анонсировала смартфоны Z60S Pro и Z60 Ultra Leading Edition. Первый из них станет преемником Z50S Pro, выпущенного еще в июле прошлого года.

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Телефон поддерживает двустороннюю спутниковую связь и предлагает её в режиме реального времени. 19 июня телефон уже прошел сертификацию Wi-Fi Alliance, которая подтверждает, что телефон будет поддерживать спутниковую связь. Также сообщается, что новинка получит операционную систему Android 14 из коробки.

Хотя на данный момент имеется не так много информации о Nubia Z60S Pro, можно обратиться к предшественнику, чтобы получить представление о том, чего ожидать.

Цена Nubia Z50S Pro составила 3699 юаней, что эквивалентно 500 долларам США. Он оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, смартфон поставляется со следующими конфигурациями памяти: накопитель на 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ, накопитель на 1 ТБ и 12 ГБ ОЗУ, а также версия с 1 ТБ накопителем и 16 ГБ ОЗУ.

На передней панели телефон находится 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1260 x 2800 пикселей, селфи-камерой в центральном отверстии, почти одинаковыми рамками, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит.

На задней панели телефона расположен большой круглый модуль камер, на котором размещены три датчика: основной датчик разрешением 50 МП с сенсором 1/1,49 дюйма с оптической стабилизацией, телеобъектив на 8 МП с сенсором 1/4,4 дюйма с оптической стабилизацией и сверхширокоугольный объектив на 50 МП без оптической стабилизации.

Что касается новинки, то кроме обычного Nubia Z60 Ultra компания анонсировала модель Leading Edition. Сообщается, что этот телефон поддерживает защиту от пыли и воды по стандарту IP68 и оснащен разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3. Пользователи также получат фронтальную камеру под экраном 6-го поколения. Рекламный плакат также подтверждает, что в телефоне будет большая батарея емкостью 6000 мАч.