Драйвер оптимизирован для игр: Soulslite Flintlock: The Siege of Dawn, Dungeonborne и Stormgate, а также принес исправления некоторых ошибок в приложениях и поддержку более 10 мониторов.

Сегодня компания NVIDIA выпустила очередной сертифицированный графический драйвер GeForce Game Ready версии 560.70, который доступен для скачивания на официальном сайте GeForce Experience или в новом приложении NVIDIA. Этот драйвер оптимизирован для трех грядущих игровых проектов, включающих Soulslite Flintlock: The Siege of Dawn от A44, игру от первого лица Dungeonborne от Mithril Interactive и стратегическую игру в режиме реального времени Stormgate от Frost Giant, вдохновленную легендарной Warcraft.

Все эти три игры поддерживают технологию масштабирования NVIDIA DLSS и генерацию кадров DLSS. Интересно, что NVIDIA также сообщила, что Flintlock: The Siege Dawn использует технологию Audio2Face на основе искусственного интеллекта для создания лицевой анимации и синхронизации губ на основе аудиофайлов.

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NVIDIA также поделилась некоторыми данными тестов Dungeonborne. Технология DLSS 3 позволяет увеличить частоту кадров в игре среднем в 3,3 раза при разрешении 4K с включенной трассировкой лучей. Тестирование в системе с видеокартой RTX 4090 показало в среднем около 190 кадров в секунду, и даже RTX 4060 смогла обеспечить целевой показатель производительности в 60 кадров в секунду.

Пользователи карт серии GeForce RTX 40 также смогут опробовать NVIDIA DLSS в двух предстоящих бета-тестах игр: Throne and Liberty с 18 по 23 июля и Marvel Rivals с 23 июля по 5 августа.

Этот драйвер GeForce Game Ready также представляет поддержку четырнадцать новых мониторов, совместимых с технологией G-Sync, которые перечислены в таблице ниже.

Этот драйвер GeForce Game Ready не содержит конкретных исправлений для игр. Однако официальный документ журнала изменений включает в себя несколько общих исправлений следующих проблем:

[NVENC] Настройки качества и битрейта игнорируются при 10-битном кодировании;

[OBS] Масштабирование 10-битного содержимого HVEC или AV1 ниже 50% в области просмотра показывает повреждение некоторых конфигураций;

[Unity] Артефакты при рендеринге перекрывающейся геометрии в сглаженном фреймбуфере;

[Adobe Premiere] Визуальные искажения в предварительных версиях Source и Program Monitor при использовании драйвера 555.85.