Это очередная модель компании серии WD Black SN стоимостью от 850 долларов

Компания Western Digital без лишнего шума выпустила в продажу ещё один вариант своего высокопроизводительного твердотельного накопителя WD Black SN850X M.2 NVMe Gen 4 емкостью 8 ТБ. Накопитель дебютировал в 2022 году и имел максимальную емкость 4 ТБ. Новый вариант емкостью 8 ТБ стоит 849 долларов за "голую" плату без радиатора с номером модели WDS800T2X0E и 899 долларов с радиатором, совместимым с консолью PS5 (модель WDS800T2XHE). Накопитель сочетает в себе контроллер собственной разработки Western Digital и флэш-память 3D TLC NAND от KIOXIA. На данный момент нет информации, использует ли он тот же 112-слойный BiCS5, что и вариант на 4 ТБ.

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Western Digital заявляет о производительности до 7200 МБ/с при последовательном чтении, до 6600 МБ/с при последовательной записи и до 1,2 миллиона операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи 4K. Скорость чтения немного меньше максимальной скорости последовательного чтения в 7300 МБ/с для модели емкостью 4 ТБ. Объем перезаписываемых данных для модели емкостью 8 ТБ оценивается во впечатляющие 4800 ТБ. Созданный в форм-факторе M.2-2280, накопитель использует преимущества интерфейса PCI-Express 4.0 x4. Western Digital также предоставляет на эти накопители 5-летнюю гарантию.