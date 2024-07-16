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В сети появился прототип Nvidia RTX 4070 с 10 ГБ памяти
Прототип имел также узкую 160-битную шину, но больше ядер CUDA, чем серийная RTX 4070.

 Знаете ли вы, что видеокарта RTX 4070 изначально разрабатывалась всего с 10 ГБ видеопамяти? Вот и пользователь Harukaze5719 обнаружил модель RTX 4070 с 10 ГБ памяти на базе графического процессора AD104-275 и со 160-битным интерфейсом памяти. Однако фактически, выпущенная RTX 4070 имеет 12 ГБ памяти GDDR6X со 192-битным интерфейсом и входит в число лучших видеокарт.

 Еще до дебюта серии RTX 40 утечки свидетельствовали о том, что Nvidia планировала создать RTX 4070 следующего поколения всего с 10 ГБ видеопамяти. Такие утечки, возможно, были правдой, или, по крайней мере, Nvidia рассматривала такую возможность, поскольку теперь появилось доказательство, что Nvidia действительно создала предсерийные образцы RTX 4070 с объемом памяти 10 ГБ.

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 Скриншот GPU-Z со спецификациями прототипа RTX 4070 показывает, как Nvidia создала этот оригинальный вариант карты. Nvidia сократила ширину памяти до 160 бит, при этом пять микросхем памяти по 2 ГБ обеспечивают емкость 10 ГБ. Это было сделано путем простого отключения одного из шести 32-битных контроллеров памяти на кристалле AD104. В результате пропускная способность и емкость памяти были ограничены и у прототипа карты RTX 4070 с 10 ГБ пропускная способность памяти составила всего 420 ГБ/с, что на 16,7% меньше, чем у реальной карты RTX 4070, вышедшей в апреле 2023 года.

 Интересно, что Nvidia, по-видимому, надеялась компенсировать сокращение видеопамяти и пропускной способности, предоставив графическому процессору больше ядер CUDA. Прототип RTX 4070 имеет 7168 ядер CUDA, а это на 1280 ядер больше, чем у оригинальной RTX 4070, и столько же, сколько у RTX 4070 Super. Также стоит обратить внимание, что прототип имеет печатную плату с восемью местами для пайки памяти, вероятно, с использованием модифицированной версии платы AD103 от модели RTX 4080.

 Возможно, для пользователей хорошо, что Nvidia не реализовала эту неоптимальную конфигурацию памяти на реальной RTX 4070. Несмотря на то, что этот прототип имел заметно больше ядер CUDA, чем предыдущая версия, подсистема памяти была бы проблематичной. Также ходили слухи, что у карты будет более медленная память GDDR6, а не GDDR6X. Хотя нет никаких указаний на размер кэша L2, больший кэш потенциально мог бы частично смягчить влияние на пропускную способность.

 В свое время RTX 3080 10 ГБ стала идеальным кандидатом для тестирования памяти объемом 10 ГБ в современных играх. 10 ГБ видеопамяти, в частности на графических процессорах Nvidia, уже демонстрируют заметные ограничения в последних играх. Horizon Forbidden West является ярким примером того, как 10 ГБ начинают проявлять те же ограничения, что и 8 ГБ. В этой игре при разрешении 1080p и 1440p RTX 3080 10 ГБ работает нормально, но полностью дискредитирует себя при разрешении 4K, где для плавного запуска игры на самых высоких настройках требуется 11 ГБ видеопамяти.

 12 ГБ видеопамяти сейчас для многих являются самым низким объемом видеопамяти, который требуется современным играм для работы на максимальных настройках, и Nvidia правильно сделала, что передумала оснастить RTX 4070 10 ГБ памяти. RTX 4070 и его обновленный аналог RTX 4070 Super не имеют серьезных проблем в современных играх и хорошо работают в разрешении 1080p, 1440p и 4K. Во многом это благодаря тому, что оба графических ускорителя оснащены 12 ГБ видеопамяти.

 В идеале хотелось бы, чтобы линейка RTX 4070 имела 16 ГБ видеопамяти, поскольку это дало бы картам дополнительный задел на будущее. Но хорошо хотя бы то, что Nvidia не пошла по пути выпуска RTX 4070 10 ГБ. Если бы это произошло, то пользователи RTX 4070 оказались бы в ситуации, аналогичной владельцам RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti, которые годами боролись с проблемой нехватки объема памяти благодаря тому, что Nvidia ограничила эти графические карты всего 8 ГБ памяти.

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Источник: tomshardware.com
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