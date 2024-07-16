Если информация подтвердится независимыми тестами, то это будет огромным успехом для чипов нового поколения, и можно только гадать на что будут способны процессоры линейки Ryzen 9000X3D.

AMD Ryzen 7 9700X является 8-ядерным процессором на архитектуре Zen 5, который призван конкурировать с процессором Intel Core i5-14600K и, что наиболее важно, с процессором Ryzen 7 7800X3D от самой AMD, с момента своего запуска ставшим бестселлером в различных розничных магазинах. Чипы с технологией 3D V-cache считаются самыми эффективными и лучшими игровыми процессорами в своем ценовом диапазоне, но новые чипы Zen 5 должны быть в состоянии выгодно конкурировать со старыми моделями 3D V-cache.

реклама

По словам Марка Кэмпбелла из Overclock3d, похоже, что настольный процессор AMD Ryzen 7 9700X сможет превзойти Ryzen 7 7800X3D в игровых тестах. Во время AMD Tech Day компания сравнила Ryzen 7 9700X только с гораздо более старым Ryzen 7 5800X3D, который показал феноменальные результаты на платформе AM4. По сравнению с Ryzen 7 5800X3D новый Ryzen 7 9700X демонстрирует прирост производительности в играх до 30 % и в среднем на 12 %.

Это отличный результат, учитывая, что Ryzen 7 5800X3D имел TDP 105 Вт, а процессор Ryzen 7 9700X имеет номинальный TDP всего 65 Вт. Таким образом, Ryzen 7 9700X не только будет потреблять гораздо меньше энергии, но и будет работать эффективнее.

AMD также прокомментировала производительность Ryzen 7 9700X по сравнению с Ryzen 7 7800X3D и сообщила, что новый процессор Zen 5 для настольных ПК должен работать в среднем на 2% быстрее в тех же тестах, которые использовались для сравнения Ryzen 7 9700X с Ryzen 7 5800X3D. AMD выбрала несколько игр, чтобы продемонстрировать игровую производительность, поэтому общие игровые показатели могут варьироваться от чипа к чипу. В некоторых играх, которые могут эффективно использовать 3D V-Cache, Ryzen 7 7800X3D по-прежнему должен быть лидером в играх, как ранее подтвердила AMD, но в других играх Ryzen 7 9700X должен быть быстрее или очень близок к этому, что впечатляет, учитывая процессор без кеша 3D V-Cache.

Это хорошо соотносится с грядущими процессорами AMD Ryzen 9000X3D с 3D V-Cache, выпуск которых ожидается позднее в этом году, примерно в сентябре или октябре. 3D V-Cache увеличил производительность в играх примерно на 10–15%, поэтому стоит добавить это преимущество к существующему Ryzen 7 9700X, и получится превосходная производительность при сохранении высокой эффективности. В любом случае, следует дождаться независимых обзоров, чтобы увидеть точную игровую производительность Ryzen 7 9700X, но эта новость должна воодушевить геймеров потенциалом архитектуры Zen 5 в игровом сегменте.