Возможно на то есть реальные причины, но также нельзя исключать банальной опечатки в характеристиках

Когда пользователь покупает SSD, то в первую очередь смотрит на производительность и долговечность накопителя. Судя по всему, Samsung 990 Pro, один из лучших твердотельных накопителей, имеет разные показатели выносливости в зависимости от страны, как заметил участник польского аппаратного форума.

С точки зрения производительности все твердотельные накопители Samsung 990 Pro, продаваемые по всему миру, одинаковы. Они обещают скорость последовательного чтения до 7450 МБ/с и скорость последовательной записи до 6900 МБ/с, что делает их одними из лучших твердотельных накопителей PCIe Gen4, доступных сегодня. Все они основаны на контроллере Pascal и 176-слойной памяти V-NAND, согласно спецификациям, указанным на веб-сайтах Samsung, но есть различия.

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Для накопителя 990 Pro емкостью 4 ТБ Samsung обещает 2400 терабайт записи (TBW) в США, Великобритании и Эстонии. Однако в Польше, которая находится недалеко от Эстонии, дело обстоит иначе, где рейтинг TBW для накопителя 990 Pro емкостью 4 ТБ составляет 1200 TBW. Возможно, это опечатка, так как TBW для диска емкостью 2 ТБ равен тем же 1200 терабайтам. Накопители сертифицированы для работы в одинаковых условиях эксплуатации в разных странах в интервале от 0 до 70 градусов Цельсия, поэтому мы, вероятно, здесь имеет место различный тип памяти с меньшей выносливостью в определенных условиях эксплуатации.

Почему компания уровня Samsung предлагает разные рейтинги TBW для одних и тех же продуктов в других странах является загадкой. С технологической точки зрения снижение рейтинга TBW может быть вызвано использованием другого контроллера, другого типа памяти или других условий эксплуатации, в первую очередь температуру. Однако влажность и давление воздуха также могут влиять на работу электронных компонентов.

Стоит отметить, что электроника имеет тенденцию перегреваться в странах с теплым климатом, это, например, было проблемой для процессора Intel Pentium 4 Prescott в Латинской Америке около 20 лет назад, поэтому разные рейтинги TBW в такой ситуации оправданы.