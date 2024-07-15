Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
В App Store появился первый эмулятор i486 и PowerPC для iPhone, iPad или Vision Pro
Эмулятор позволяет запускать классические операционные системы, ПО и игры на iPhone, iPad и Vision Pro

 Несмотря на первоначальный отказ Apple от приложения-эмулятора и первоначальное решение разработчиков отказаться от него, UTM SE был одобрен и выпущен в воскресенье в App Store. Эмулятор позволяет запускать классические операционные системы, программное обеспечение и игры на iPhone, iPad и Vision Pro.

реклама

 UTM — популярная альтернатива на Mac таким приложениям, как Parallels, VMWare и VirtualBox. Он действует как графический интерфейс для эмулятора Qemu, управляемого из командной строки. Однако официально он никогда не был доступен пользователям iOS, поскольку Apple не разрешала использовать какие-либо эмуляторы в iOS App Store до апреля 2024 года.

 Когда Turing Software впервые представила UTM SE в App Store, Apple отклонила это приложение. Apple также отказалась нотариально заверить его для сторонних магазинов приложений в Евросоюзе. Частично проблема заключалась в том, что приложение полагалось на компиляцию Just In Time (JIT) для обеспечения удовлетворительного опыта эмуляции. JIT-компиляция означает компиляцию кода во время работы программы, а не заранее, что Apple считает угрозой безопасности iOS.

 Игровые эмуляторы, такие как DolphiniOS, также были отклонены из-за необходимости поддержки JIT. DolphiniOS зависит от метода эмуляции новых консолей Nintendo. UTM использовала его для трансляции кода PowerPC для работы на чипах Arm, используемых в современных устройствах Apple.

 Не желая повторно отправлять приложение без поддержки JIT, потому что это означало бы некачественную работу, казалось, что UTM не появится на iPhone и iPad без джейлбрейка устройств. Однако помощь проекту оказал другой разработчик Qemu. Qemu — это фактический уровень эмуляции, который UTM использует, чтобы позволить пользователям запускать программное обеспечение, как если бы оно было установлено на старом Mac на базе i486 или PowerPC.

 Команда реализовала версию потокового интерпретатора Qemu Tiny-Code (TCTI). Qemu TCTI интерпретирует код, а не компилирует его, что позволяет Turing Software обойти запрет JIT. Стоит иметь в виду, что это приводит к довольно медленной работе даже по стандартам эмулируемого оборудования. Вот почему в названии есть сочетание букв «SE», означающее Slow Edition.

 При этом одобрение является хорошей новостью для других разработчиков эмуляторов. Можно установить UTM SE из App Store для запуска классических игр или операционных систем на эмулируемых архитектурах x86, PPC и RISC-V.

#apple #iphone #ipad #app store #эмуляторы #эмулятор #эмулятор пк #powerpc
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Apple продолжает терять долю на рынке смартфонов Китая из-за усиления конкурентов
Первый складной телефон Huawei ожидается в течение двух месяцев и может заменить iPad
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
2
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
1
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
«Россети» закупят российское ПО и серверное оборудование на 235,6 млн рублей — Astra Linux и «Антивирус Касперского» в списки входят
4
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
23
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
13
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
28
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
25
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
6
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Роман Смирнов
19:09
....Ситуация, к счастью, разрешилась благополучно... убит человек, ну да, это мелочи.
Бывший руководитель охраны Ельцина указал на критическую ошибку в безопасности Трампа
Yashiko-san
19:08
Я бы лучше ему предложил взять 4070Ti Super, но там клиника, оно не понимает умных людей.
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Ссу на рекламистов
19:07
Чем опасно высокое содержание рекламного кала от здешних рекламистов, и что делать с оными, если ваши глаза устали от засилия рекламных, однотипных, повторяющихся статеек? Ответ я думаю вы сами дадит...
Чем опасен высокий нагрев смартфона, и что делать, если ваш телефон слишком долго лежал на солнце
Руслан
19:06
Если Тайвань им напечатает их Е2500, то норм получится. Сами они наврят ли энергоэфективный сделают
Exynos 2500 от SAMSUNG превзойдет процессор Apple A15 BIONIC
Китя
19:04
Хохлам ФАБ-3000 нравится. Подожди маленько скоро и ФАБ-9000 прилетит. https://yandex.ru/video/preview/7612270674932594494
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Yashiko-san
19:03
Еще бы понял, что оставил себе на пару лет 4070Ti Super. Но это древнее горячее говно 🤮. Конечно, когда жрать не чего может и нормально. Ну а если про игры, то все основные хиты уже пройдены и даже е...
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Смотрю за 404
19:02
Пока к сожалению, не имею возможности поменять аватарку на труп раскачивающегося на столбе зелеймана. Но со временем непременно поменяю и буду ей дальше нацизм на 404 пропагандировать)). Тоесть получа...
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
Нивхурил
18:55
Какая сукт там орала с майдана что мы не братья ни по родине ни по матери ? Та кто теперь ноет что нахрена мы модицифицируем фабы мы же один народ ?
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
nonses84
18:51
Да их обоих следует
«Если не убьют»: Медведев пророчит Трампу после пережитого покушения победу на выборах президента США
nonses84
18:50
Всё, синее гоуно в топку!
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии появятся на полках магазинов 31 июля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем