Интересно, что все карты линейки получат 16-контактный разъем питания

Компания Seasonic, которая ведет собственный список существующего и будущего оборудования, обновила свой калькулятор мощности, включив в него список невыпущенной серии видеокарт NVIDIA RTX 50. Удивительно, но в этот список включены реальные значения TDP, о которых еще никто ранее не упоминал.

Данные TDP не отображаются напрямую. Однако калькулятор Seasonic позволяет пользователям загружать расчеты в текстовом формате, который включает информацию о TDP. Благодаря этому мы узнаем, что самый высокий TDP для серии RTX 50 будет у модели RTX 5090 с TDP 500 Вт. Это будет на 50 Вт выше, чем у текущей модели RTX 4090.

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Серия GeForce RTX 50 по версии Seasonic^

• GeForce RTX 5090: TDP 500 Вт + 50 Вт по сравнению с RTX 4090, 1 16-контактный разъем питания

• GeForce RTX 5080: TDP 350 Вт + 30 Вт по сравнению с RTX 4080, 1 16-контактный разъем питания

• GeForce RTX 5070: TDP 220 Вт + 20 Вт по сравнению с RTX 4070, 1 16-контактный разъем питания

• GeForce RTX 5060: TDP 170 Вт + 55 Вт по сравнению с RTX 4060, 1 16-контактный разъем питания

• GeForce RTX 5050: TDP 100 Вт, 1 16-контактный разъем питания

Сообщается, что RTX 5080 имеет TDP 350 Вт (+30 Вт по сравнению с 4080), RTX 5070 — 220 Вт (так же, как текущая модель SUPER), RTX 5060 — 170 Вт (на 55 Вт выше, чем у 4060) и RTX 5050 с TDP 100 Вт. Интересно, что все эти модели, как сообщается, используют один 16-контактный разъем питания. Хотя TDP могут быть изменены, если у Seasonic есть какая-либо информация, то, скорее всего, она касается разъемов питания.

Кроме того, производитель блоков питания перечисляет невыпущенные модели Radeon RX 7000. AMD пока не упомянула о каких-либо возможных обновлениях своей линейки настольных карт RDNA3, хотя в списке указаны такие модели, как RX 7990 XTX. Интересно, что это не первый случай, когда неофициальный ускоритель упоминается в калькуляторе мощности. Ранее можно было видеть на сайте Enermax RX 7950XT, которая так и не воплотилась в реальную модель.

Возможно, Seasonic знает что-то, чего пока никому не известно, или это просто данные-заполнители, которые не должны были попадать на сайт.

Что касается выхода видеокарт серия NVIDIA GeForce RTX 50, то они будут выпущены в конце 2024 года, начиная с моделей RTX 5080 и RTX 5090.