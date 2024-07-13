В одноядерных тестах новинка опередила все существующие мобильные процессоры AMD и Intel

Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 поступят в продажу позднее в этом месяце, и похоже, что все причастные к этому событию активно готовятся к запуску. Два основных чипа, которые войдут в семейство Ryzen AI 300 — Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365. Эти процессоры были анонсированы, но в сети также заметили другие модели.

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С учетом вышесказанного, сегодня появился новый тест, который показывает весьма внушительный прирост производительности, что должно заинтересовать всех, кто хочет приобрести новый ноутбук высокого класса. Для начала необходимо сообщить характеристики чипов.

APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 является частью семейства Ryzen AI 300 на базе кристаллов Strix Point, оснащен 12 ядрами и 24 потоками с четырьмя ядрами Zen 5 и восемью Zen 5C. Этот чип работает на тактовой частоте до 5,1 ГГц, предлагает 36 МБ кэш-памяти (24 МБ L3 + 12 МБ L2) и новый встроенный графический процессор Radeon 890M с 16 вычислительными блоками, включающими 1024 ядра. Таким образом, по сравнению с предыдущим флагманом, Ryzen 9 8945HS, пользователь получает на 50% больше ядер и потоков, на 33,3% больше графических вычислительных блоков и в 3,12 раза большую производительность нейронного процессора, что является значительным преимуществом при переходе от поколения к другому.

Утекший в сеть APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован на ноутбуке ASUS ProArt P16, который является одним из новых мобильных компьютеров, готовящихся к анонсу 17 июля на специальном мероприятии компании. Этот ноутбук оснащен 32 ГБ памяти LPDDR5-7467 и должен быть оснащен вышеупомянутым iGPU, хотя ASUS вполне может выбрать вариант с дискретным графическим ускорителем. Согласно информации Geekbench, процессор работал на максимальной частоте 5136 МГц, что немного превышает официально заявленную компанией тактовую частоту в режиме разгона 5,1 ГГц.

Что касается показателей производительности, то APU AMD Ryzen AI 9 HX 370 набрал впечатляющие 2879 баллов в одноядерных и 14 888 баллов в многоядерных рабочих нагрузках. Ниже приведены сравнения с некоторыми чипами текущего поколения от основных производителей процессоров:

В одноядерных тестах процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 является одним из самых быстрых чипов в мобильном сегменте. Новинка на 21% опережает флагман линейки Hawk Point Ryzen 9 8945HS и на 27% обгоняет флагманский чип Intel Core Ultra 9 185H серии Meteor Lake. В многопоточных тестах процессор показал на 29% больший результат, чем флагман Hawk Point, и на 23% быстрее, чем флагман Intel Meteor Lake.

Грядущий флагман AMD также превосходит 12-ядерный чип Ryzen 9 7845HX с гораздо более высоким значением TDP по умолчанию (55 Вт+), а также приближается к Ryzen 9 7945HX.