Судя по всему, фотография была сделана на каком-то складе перед отправкой процессоров в магазины в преддверии их поступления в продажу 31 июля

Пользователь Reddit под ником ElectricalEmployer22 только что разместил фотографию двух процессоров AMD Ryzen серии 9000, которые будут конкурировать с лучшими процессорами, в официальной розничной упаковке с подписью: «Только что получил их в магазине!» На заднем плане находится еще пара коробок аналогичной формы и размера, а также еще одна коробка, похожая на материнскую плату или графический процессор, что позволяет предположить, о сделанном снимке внутри складского помещения.

Подпись и изображение позволяют обычному пользователю предположить, что ElectricalEmployer22 купил новейшие процессоры AMD. Однако официальная дата продажи этих чипов наступит только через две недели. Как заметил другой пользователь Reddit, фотограф является либо сотрудником склада, либо это розыгрыш.

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AMD объявила, что выпустит свои первые процессоры Zen 5 в июле, а чипы серии Ryzen 9000, по слухам, появятся на прилавках магазинов 31 июля. Если бы это было правдой, то этим чипам, возможно, было бы слишком рано поступать в розничные магазины, поскольку до этих дат осталось более двух недель. Таким образом, если AMD не перенесет дату продажи своих новых процессоров, пользователь Reddit, скорее всего, работает в магазине, в котором продаются компьютерные комплектующие для нескольких других розничных магазинов, и что сфотографированные им чипы Ryzen 7 готовятся к распространению.

Стоит отметить, нам уже доводилось видеть некоторые утечки тестов для процессоров Ryzen серии 9000. Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X доминируют над процессорами AMD и Intel предыдущего поколения по одноядерной производительности в своем классе, хотя они все еще отстают в многоядерных нагрузках по сравнению с процессорами Intel Core 14-го поколения. Эти утечки, скорее всего, произошли в результате окончательного тестирования перед тем, как эти чипы поступят в продажу.

До того как процессоры Ryzen 9000 и Ryzen AI 300 поступят в продажу, осталось всего ничего, и многие пользователи, вероятно, будут рады получить в свои руки эти чипы. Тем не менее все же рекомендуется подождать несколько дней после того, как рецензенты выпустят независимые тесты на финальном оборудовании с новейшими версиями BIOS, чтобы узнать реальную производительность процессоров.