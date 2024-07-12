Такой результат показал процессор в Blender при уровне мощности 230 Вт

Пользователь форума AnandTech Igor_Kavinski утверждает, что имеет доступ к Ryzen 9 9950X, будущему процессору для настольных ПК на базе архитектуры Zen 5, запуск которого запланирован на конец этого месяца. Образец, находящийся в распоряжении Игоря, является инженерной моделью и может отличаться от финальной розничной версии. Инженерные образцы часто имеют более низкую тактовую частоту, особенно за несколько месяцев до официального выпуска, но это конкретное устройство, похоже, работает на ожидаемом уровне или превышает его, без ограничений по тактовой частоте или мощности.

реклама

Игорь поделился некоторыми данными, в основном сосредоточив внимание на тесте Blender, требовательном тесте 3D-рендеринга для процессоров, аналогичном Cinebench. Тестовая система имела Precision Boost Overdrive, водяное охлаждение и PPT (Package Power Tracking) мощностью 230 Вт.

Процессор смог разогнаться до 5,62 ГГц, что, хотя и впечатляет, все же ниже официальной турбо-частоты AMD для Ryzen 9 9950X, заявленной на уровне 5,7 ГГц. Это может быть связано с потенциальными ограничениями инженерного образца. Однако стоит отметить, что, несмотря на высокую мощность, температура во время тестирования не превышала 62 градуса Цельсия.

Другой пользователь форума внес свой вклад, поделившись тестами текущего флагмана Ryzen 9 7950X при аналогичных уровнях PPT. В целом, Ryzen 9 9950X демонстрирует улучшение примерно на 20% по сравнению с Ryzen 9 7950X при мощности 230 Вт. Однако разрыв в производительности сокращается при более низких настройках мощности:

﻿Напомню, что выпуск линейки AMD Ryzen 9000 запланирован на 31 июля. Хотя AMD официально не подтвердила дату выпуска и цену, ходят слухи, что цена может быть близка к цене Ryzen 9 7950X при запуске, а возможно, и немного ниже. Соответствующие образцы уже были разосланы профильным СМИ и тестировщикам, и, как сообщается, AMD отправляет чипы розничным торговцам и дистрибьюторам.