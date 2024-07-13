На Newegg уже можно купить модель Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WindForce Max OC за 819,99 долларов, а также более дорогую карту от Zotac

GeForce RTX 4070 Ti Super, является одной из лучших видеокарт, недавно получила вариант с более крупным процессором AD102, который отличается от оригинального AD103. Newegg уже начала продавать эти модели GeForce RTX 4070 Ti Super с AD102 в виде нестандартными моделями от Zotac и Gigabyte.

Zotac GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Solid OC продается за 869,99 долларов, а Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super WindForce Max OC — за 819,99 долларов. Вариант на базе GPU AD102 можно легко отличить по новой конфигурации конденсаторов, поскольку он имеет четыре конденсатора SP с двумя кластерами MLCC. У модели Gigabyte задняя панель закрывает расположение конденсаторов, но расстояние между винтами вокруг ядра больше, что типично для процессора AD102.

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Новый вариант RTX 4070 Ti Super на базе AD102 имеет те же 8448 активных ядер CUDA и поддерживает до 16 ГБ памяти GDDR6X. Вероятно, кристалл AD102, используемый внутри этих видеокарт, не соответствовал стандартам, необходимым для графических процессоров старшей серии RTX 40, но его можно было использовать в качестве базы для RTX 4070 Ti Super. Такая практика широко распространена и не ограничивается только производителями графических карт. Производители процессоров тоже делают это, поскольку они помогают не тратить полноценный кристалл на модели меньшей ценовой категории. Это также является отличным способом продать излишки процессоров, освободив место для будущих видеокарт серии RTX 50.

Что может быть положительным моментом, так это теоретически больший запас мощности чипа, что позволит производителям видеокарт выпускать модели с гораздо большим заводским разгоном, а следовательно и более высокой ценой. Кроме того, большая площадь поверхности и физически совместимый кулер графического процессора для ядра AD102 должны привести к лучшему охлаждению при работе на уровне RTX 4070 Ti Super.

Новый GPU отмечен также в обновленном названии видеокарт. Компания Zotac добавила к названию карты слова Solid OC. Gigabyte маркирует свою RTX 4070 Ti Super на базе AD102 как WindForce Max OC с более высоким заводским разгоном, чем у ее уже разогнанных на заводе аналогов. По сравнению со стандартной Windforce OC, использующей AD103, она представляет собой более тонкую видеокарту. Ее длина составляет 261 мм, ширина 126 мм и высота 50 мм, а частота составляет 2625 МГц. Новая Windforce Max OC с AD102 представляет собой немного большую карту размером 331 x 136 x 55,55 мм и с тактовой частотой 2655 МГц.