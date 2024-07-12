Оба процессора лишь немного отстают от флагманов Intel текущего поколения и линейки AMD Ryzen AI 300

Несмотря на то, что Intel еще официально не представила отдельные модели процессоров Lunar Lake, более ранняя утечка показала в общей сложности девять чипов, из которых только один носит название Core Ultra 9. Процессор Core Ultra 7 256V среднего класса только что появился в базе данных Geekbench с некоторыми интересными показателями производительности.

Он набрал 2608 и 10506 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6.3 соответственно. Первый результат всего на 16% отстает от флагманского Core i9-14900HX текущего поколения и имеет меньший уровень TDP. По одноядерной производительности он также почти соответствует AMD Ryzen AI 9 HX 370. Более того, многоядерные показатели Core Ultra 7 256V весьма впечатляющи для процессора с четырьмя производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами, отставая от флагмана Strix Point всего на 2000 баллов.

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Geekbench подтверждает конфигурацию 4+4 с базовой тактовой частотой 2,02 ГГц и тактовой частотой в режиме ускорения 3,3 ГГц. Однако есть еще некоторые возможности для улучшения производительности, поскольку P-ядра предположительно могут повышать частоту до 4,8 ГГц. Даже E-ядра в этой модели могут работать на частоте до 3,7 ГГц. С другой стороны, он, вероятно, не является розничным экземпляром. Кроме того, ноутбуки на базе процессоров Lunar Lake появятся на прилавках не раньше конца сентября, так что у Intel есть время, чтобы их доработать.

Учитывая, что вся линейка Lunar Lake имеет одну и ту же 8-ядерную конфигурацию и память LPDDR5X-8533, их производительность в Geekbench может быть совершенно разной. Однако, например, вышеупомянутые оценки Core Ultra 7 256V и значения для Core Ultra 7 268V в Geekbench в основном почти совпадают: последний набрал 2713 и 10036 баллов. Это можно объяснить лишь небольшой разницей в максимальной тактовой частоте в режиме ускорения.



