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OnePlus Nord 4 получит 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности
В данном отношении грядущий смартфон компании обгоняет даже флагманский OnePlus 12

 OnePlus Nord 4 обещает стать довольно интересным устройством. Он имеет привлекательный дизайн и вполне приличные характеристики. В дополнение к этому, новая информация предполагает, что OnePlus также предложит лучшую поддержку программного обеспечения по сравнению со своими предшественниками и конкурентами.

 OnePlus Nord 3 выпущен как первый смартфон серии Nord с поддержкой трехлетних обновлений программного обеспечения и четырех лет обновлений безопасности. Это означает, что телефон, выпущенный с Android 13, будет обновлен до Android 16. Он также должен получать обновления безопасности до 2027 года. Что касается Nord 4, то OnePlus, похоже, пойдет еще дальше, если эта информация окажется правдивой.

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 Согласно сообщению Ишана Агарвала, OnePlus Nord 4 получит 4 года обновлений ОС Android. Телефон должен выйти с Android 14, поэтому его ждут обновления вплоть до Android 18. Это соответствует количеству обновлений ОС, которые получат флагманы OnePlus, такие как OnePlus 12.

 В дополнение к этому OnePlus Nord 4 также получит обновления безопасности в течение 6 лет. Это очень важно, поскольку сейчас просто не существует телефона OnePlus с поддержкой обновлений безопасности в течение 6 лет. Даже OnePlus 12 получит обновления безопасности только в течение 5 лет.

 Многие производители начали более серьезно относиться к поддержке программного обеспечения. Google предлагает 7 лет обновлений ОС и обновлений безопасности для Pixel 8, Pixel 8 Pro и Pixel 8a. Samsung также взяла на себя обязательство соблюдать такой же срок для своих флагманских телефонов.

 Хотя значительная часть людей не пользуется своими телефонами так долго, они могут быть уверены, что их устройства будут продолжать получать новые функции и исправления безопасности в течение того периода, пока они находятся у своих владельцев. Кроме того, те, кто покупает бывшие в употреблении устройства, получат шанс приобрести телефон, который все еще поддерживается производителем.

#смартфоны #обновление #oneplus 12 #смартфоны oneplus #обновление android #oneplus nord 4 #oneplus12
Источник: notebookcheck.net
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