Кроме того, последнее обновление решило проблему с панелью задач

Microsoft сообщает, что известная проблема, вызывающая циклы перезагрузки и проблемы с панелью задач после обновления Windows 11, устранена. Ситуация вынудила Microsoft остановить выпуск обновления Windows 11 23H2 от 27 июня. 9 июля Microsoft выпустила обновление, исправляющее эту ошибку.

Проблема с циклом перезагрузки затрагивала только тех, кто использовал инструменты виртуальных машин и функции виртуализации, такие как CloudPC, DevBox и виртуальный рабочий стол Azure. Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с виртуальными машинами VMware. Те, кто использует версию Windows Home, с гораздо меньшей вероятностью столкнулись с этой ошибкой, поскольку виртуализация менее распространена в этих средах.

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Многих расстраивало то, что они могли установить обновление, вызывающее цикл загрузки, сами того не желая. Microsoft начала принудительное развертывание обновления Windows 11 2023 в феврале, а это означает, что единственным способом избежать этого было отключить службу Windows Update или отключить компьютер от Интернета. Ни один из этих вариантов не был бы подходящим для многих пользователей.

Поскольку масштаб ошибки был ограничен, Microsoft уже возобновила развертывание обновления. Однако компания заблокировала обновление для пользователей Windows, использующих программное обеспечение виртуализации. После выхода исправления проблемы следует ожидать возобновления принудительного развертывания для всех компьютеров с Windows 11.

Обновление от 9 июля также устраняет известную проблему с панелью задач. Что касается пользователей Windows N Edition или тех, кто отключил функции мультимедиа, у многих пользователей возникали проблемы, из-за которых панель задач не загружалась после установки обновления 23H2. После установки обновлений от 9 июля затронутые пользователи снова смогут видеть панель задач при загрузке.

Стоит отметить, что одна известная проблема в июньских обновлениях Microsoft осталась. Из-за этой ошибки приложение «Фотографии» может не запуститься, если включен BlockNonAdminUserInstall. Это относится к устройствам, обновляющим приложение Microsoft Photos из магазина Windows с 4 июня 2024 года, но опять же, пользователи Windows Home вряд ли столкнутся с этой ошибкой.