Сегодня компания Nvidia раскрыла технические характеристики ставшей знаменитой Сферы в Лас-Вегасе

Сегодня компания NVIDIA сообщила, что ее оборудование используется в культовой Sphere, одном из самых обсуждаемых развлекательных заведений Лас-Вегаса. Созданная в 2023 году, Сфера предлагает захватывающее видео и аудио благодаря внутреннему светодиодному экрану из 16 панелей разрешением по 16K и внешним экранам с 1,2 миллиона программируемых светодиодов.

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Видеоконтент для Sphere создается не на месте, а в калифорнийской студии Sphere Studios, которая использует графические процессоры RTX A6000. Этот контент преобразуется в три потока с разрешением 16K и частотой 60 кадров в секунду». Хотя Sphere не использует 150 видеокарт для отображения контента, такая мощность графического процессора необходима для генерации контента.

Сфера стоимостью 2,3 миллиарда долларов считается одной из самых дорогих и инновационных площадок, однако на момент запуска одни только видеокарты стоили 1 миллион долларов.

Стоит отметить, что RTX A6000 не является новейшим графическим ускорителем NVIDIA. Эта профессиональная видеокарта для визуализации использует графический процессор GA102 на базе архитектуры Ampere с 10752 ядрами CUDA и 48 ГБ видеопамяти каждый. Для сравнения, RTX A6000 ADA имеет на 7424 ядра меньше. Система на базе ADA потребует всего 88 карт, но будет иметь значительно меньше памяти (4,2 ТБ вместо 7,2 ТБ).