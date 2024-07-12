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Core Ultra 7 258V сопоставим по графической производительности с Radeon 780M и Arc A380
Такой вывод следует из первых тестов процессора в Geekbench 6

 Процессоры Intel Lunar Lake планируются к выпуску не ранее сентября этого года, но сейчас в сети появляется всё больше различной информации о данных чипах. Сегодня в сети появились тесты одного из представителей грядущей линейки. Benchleaks только что поделился результатами теста Vulkan процессора Intel Core Ultra 7 258V. Первый тест показал результат 31 560 баллов, а второй тест через 15 минут показал 34 181 балл.

 В тестах указана следующая информация о процессоре Intel Core Ultra 7 258V: частота 2,2 ГГц, восемь ядер и восемь потоков. Система, использованная для тестов, имеет 32 ГБ ОЗУ и работала на базе ОС Windows 11 Enterprise, а задействованный процессор показал максимальную частоту 4,8 ГГц в сбалансированном плане электропитания.

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 Результаты ставят новый чип Intel Core Ultra 200V по графической производительности в один ряд с AMD Radeon 780M, установленном в процессоре Ryzen 7 8700G, Intel Arc A380 начального уровня и GTX 1060 от Nvidia.

 Таким образом видно, что новейший процессор Intel для ноутбуков почти находится на одном уровне со встроенным графическим процессором Radeon 780M последнего поколения от AMD и уже находится в пределах досягаемости от дискретных графических процессоров начального уровня от Intel, AMD и Nvidia. Это, возможно, позволит ноутбукам с новыми чипами без дискретного графического процессора показать неплохие результаты в играх и даже побудит производителей использовать чипы Intel для создания портативных консолей.

 Однако следует отметить, что это всего лишь синтетические тесты, проведенные два раза. Пока нельзя проверить, относятся ли они к действующим системам, тем более что партнеры Intel, скорее всего, по контракту обязаны хранить молчание до официального запуска этих чипов. Эти испытания, скорее всего, проводились в лабораторных условиях для проверки и подтверждения эффективности технических образцов.

 Еще одна вещь, которую следует отметить в отношении синтетических тестов, это то, что они не указывают реальную производительность, получаемую покупателем конкретной системы. Хотя они могут показывать приблизительные цифры по сравнению с существующими процессорами, единственный способ узнать, как они будут работать — это провести реальные игровые тесты и посмотреть, какой FPS они обеспечивают.

#intel #процессоры #процессоры intel #lunar lake #arc a380 #radeon 780m #core ultra 200v #core ultra 7 258v
Источник: tomshardware.com
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