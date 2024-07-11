Realme 13 Pro получит 3 варианта цвета и отделку из веганской кожы

Официальный тизер продемонстрировал дизайн предстоящего смартфона Realme 13 Pro. Новые смартфоны линейки Realme 13 скоро будут выпущены в Индии, но еще до их анонса были раскрыты цветовые варианты и дизайн задней панели. На выбор покупателям будут предлагаться три цвета, один из которых также выполнен из веганской кожи.

Realme был представлен в цветовых вариантах: Monet Gold, Monet Purple и Emerald Green. Стоит отметить, что Emerald Green является именно тем вариантом, в котором задняя часть выполнена из веганской кожи. При разработке серии Realme 13 Pro компания сотрудничала с Музеем изящных искусств Бостона (MFA), чтобы создать хорошо продуманный дизайн, вдохновленный шедеврами Моне.

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Новинка сочетает в себе свет и тень, отражающие дизайн, запечатленный Моне. В задней панели серии Realme 13 Pro используется AG-стекло с мерцающими частицами, воспроизводящее динамическое отражение света. Это позволяет создать эффект мерцающего света и тени. На задней панели также находится большой круглый модуль камеры, который компания называет Sunrise Halo.

Другой недавний тизер показал двойную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT 701 и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с датчиком Sony LYT 600. Realme использует ключевые функции искусственного интеллекта HYPERIMAGE+, которые обещают улучшить четкость изображения и динамический диапазон. По слухам, компания выпустит Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+ в Индии уже в этом месяце. Свежие изображения и дополнительная информация должны появиться в самое ближайшее время.