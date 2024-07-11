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goldas
Раскрыт дизайн смартфона Realme 13 Pro
Realme 13 Pro получит 3 варианта цвета и отделку из веганской кожы

 Официальный тизер продемонстрировал дизайн предстоящего смартфона Realme 13 Pro. Новые смартфоны линейки Realme 13 скоро будут выпущены в Индии, но еще до их анонса были раскрыты цветовые варианты и дизайн задней панели. На выбор покупателям будут предлагаться три цвета, один из которых также выполнен из веганской кожи.

 Realme был представлен в цветовых вариантах: Monet Gold, Monet Purple и Emerald Green. Стоит отметить, что Emerald Green является именно тем вариантом, в котором задняя часть выполнена из веганской кожи. При разработке серии Realme 13 Pro компания сотрудничала с Музеем изящных искусств Бостона (MFA), чтобы создать хорошо продуманный дизайн, вдохновленный шедеврами Моне.

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 Новинка сочетает в себе свет и тень, отражающие дизайн, запечатленный Моне. В задней панели серии Realme 13 Pro используется AG-стекло с мерцающими частицами, воспроизводящее динамическое отражение света. Это позволяет создать эффект мерцающего света и тени. На задней панели также находится большой круглый модуль камеры, который компания называет Sunrise Halo.

 Другой недавний тизер показал двойную камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика Sony LYT 701 и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с датчиком Sony LYT 600. Realme использует ключевые функции искусственного интеллекта HYPERIMAGE+, которые обещают улучшить четкость изображения и динамический диапазон. По слухам, компания выпустит Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+ в Индии уже в этом месяце. Свежие изображения и дополнительная информация должны появиться в самое ближайшее время.

#смартфоны #realme #смартфоны realme #realme 13 pro #realme 13 #realme 13 pro+
Источник: gizmochina.com
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Nvidia Hater
17:19
ой ты зря так думаешь.во первых всех сажать не надо.а уж для пару сотен со страны .пуская пару тысяч или макс дестяок тысяч вполне упакают в лагеря.тут я учитываю эждунов с новых регионов (для них нуж...
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Смотрю за 404
17:19
в одной стране пришёл к власти старый безмозглый дед, в другой наркоман и нет мира.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
17:18
Опять вне контекста лезешь. Поляки зайдут в Западную Украину и ядерка появится, не волнуйся. И ссылочку на прямую речь Медведева про "ядерку по Украине" приведи, пожалуйста.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
VirussX
17:16
Сяська копытца склеил от того, что бутылку не смог вытащить из себя, какой ещё тромб. 🤣
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Можем повторить
17:15
Даже в гитлеровской Германии всех не пересажали, а в РФ и подавно
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Можем повторить
17:14
Песков тоже никто?
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
17:13
Ха ха ха. Пошел демедж контроль свиностана. Потребовалось всего 5 комментариев по теме. Аха ха ха.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
17:12
так ваш насральный тоже думал что у него все прокатит.догнивает .и ты туда же отправишься.что ты еще на свободе временная недоработка
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
17:11
Т.е текст статьи, говорящий полностью об обратном. Что такие процедуры незаконны, в отличии от Украины. Да кроме "журнализдов" и левозащитников никто ничего не заметил. Ты приводишь как аргумент, что ...
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
17:11
Он Иван Михаййлов ,он Трусикер.он Михаил иванов и тд.банят его часто
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
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