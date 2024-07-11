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Xiaomi выпускает наушники OpenWear Stereo на мировой рынок
Новинка может похвастаться отличными характеристиками, системой шумоподавления, длительное время работы и комфортное ношение

 Xiaomi выпускает новые открытые наушники по всему миру. Производитель разместил Xiaomi OpenWear Stereo на своем глобальном веб-сайте. Это означает, что они будут выпущены за пределами Китая, где были представлены несколько недель назад. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также подтвердил глобальный запуск через социальные сети.

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 Пока неизвестно, когда новые Xiaomi OpenWear Stereo поступят в продажу в Европе. Также неясно, сколько они будут стоить в той или иной стране. Сейчас уже известны характеристики и особенности конкурентов устройства Xiaomi от Shokz OpenFit, Bose Ultra Open Ear и им подобных.

 Открытые наушники, как известно, не сидят в ушном проходе и, следовательно, позволяют нормально воспринимать окружающее пространство. Однако по сравнению с наушниками с костной проводимостью они обычно обеспечивают лучший звук. Xiaomi использует динамические драйверы размером 17 x 12 мм с оптимизированными характеристиками басов и поддержкой Hi-Res Audio Wireless и LHDC с частотой до 96 кГц, а также кодеки Bluetooth SBC и AAC в OpenWear Stereo.

 Помимо дополнительных 10-мм динамиков для уменьшения потерь звука и обеспечения конфиденциальности, Xiaomi также устанавливает двойные микрофоны с функцией шумоподавления на основе ИИ для четкости разговоров. Говорят, что встроенный аккумулятор обеспечивает до 7,5 часа времени воспроизведения, которое можно увеличить до 38,5 часа с помощью зарядного чехла.

 Xiaomi OpenWear Stereo весом 9,6 грамма, доступные в бежевом и сером цветах, крепятся к уху благодаря эргономичному оголовью, производитель обещает удобную посадку и комфорт при ношении в течение всего дня.

#xiaomi #наушники #наушники xiaomi #xiaomi openwear stereo
Источник: notebookcheck.net
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