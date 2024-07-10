Новая версия утилиты CPU-Z показала также все модели настольных процессоров Intel Arrow Lake

На этой неделе CPUID выпустил последнюю версию утилиты CPU-Z, и ее журнал изменений подтверждает конфигурации ядер будущих процессоров AMD Ryzen AI 300-й серии Strix Point. На бумаге Strix Point оснащен 12-ядерным процессором на базе новейшей микроархитектуры Zen 5, но это еще не все. С июня 2024 года нам известно, что чип имеет гетерогенную многоядерную конфигурацию из четырех полноразмерных ядер Zen 5 и восьми компактных ядер Zen 5c. Только ядра Zen 5 могут достигать максимальных частот в режиме ускорения, в то время как ядра Zen 5c имеют несколько ступеней выше базовой частоты, хотя ожидается, что разрыв в частотах между двумя типами ядер немного уже по сравнению с ядрами Zen 4 и Zen 4c в таких чипах, как Phoenix 2.

реклама

Флагманским процессором серии является AMD Ryzen AI 9 HX 375. Это чип сегмента для энтузиастов, который максимально использует все 12 ядер чипа, включающего 4 ядра Zen 5 и 8 ядер Zen 5c. За этой моделью следует Ryzen AI 9 365, который AMD в своих презентациях отметила как просто 10-ядерный/20-поточный чип. Теперь стало известно, что он имеет четыре ядра Zen 5 и шесть ядер Zen 5c. Это означает, что AMD оставила в чипе все четыре производительных ядра Zen 5. Здесь важно отметить, что ядро Zen 5c не является аналогом E-ядер от компании Intel. Онj поддерживает SMT и на базовой частоте имеет IPC, идентичный Zen 5. Оно также поддерживает ISA аналогично большому ядру Zen 5.