К сожалению, расплачиваться за это придется конечным покупателям продукции

Из-за высокого спроса на передовые процессоры в бытовой электронике и высокопроизводительных вычислениях TSMC планирует повысить цены на пластины для всех клиентов в будущем году, говорится в сообщении Morgan Stanley для клиентов, на которое ссылается инвестор Эрик Джонса. Судя по всему, крупнейший в мире контрактный производитель чипов планирует в следующем году поднять цены примерно на 10%. Стоит иметь в виду, что информация исходит из неофициального источника, поэтому полностью доверять этому сообщению не стоит.

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Переговоры с клиентами AI и HPC, такими как Nvidia, показывают, что они могут смириться с повышением цен примерно на 10% на пластины 4-нм класса или примерно с 18 000 долларов за пластину до 20 000 долларов за пластину. В результате ожидается, что 4-нм и 5-нм технологические процессы, в основном используемые такими компаниями, как AMD и Nvidia, увидят повышение средней цены продажи (ASP) на 11%. Это означает, что цены на пластины N4/N5 могут вырасти примерно на 25% с первого квартала 2021 года для некоторых клиентов.

Хотя переговоры с производителями смартфонов и бытовой электроники, такими как Apple, были непростыми, есть признаки принятия умеренного повышения цен, говорится в сообщении. Morgan Stanley ожидает увеличения ASP на 4% для 3-нм пластин в 2025 году. Хотя цены на пластины зависят от фактического соглашения и объемов заказа, некоторые полагают, что пластина, произведенная на техпроцессе N3 TSMC, стоит около 20 000 долларов или выше, но в следующем году она вырастет. Morgan Stanley считает, что компаниям придется переложить дополнительные расходы на конечных пользователей.

Чтобы повысить готовность своих клиентов платить больше, недавние исследования цепочки поставок Morgan Stanley показывают, что TSMC сигнализирует о потенциальной нехватке передовых мощностей, если только ее клиенты не оценят значимость TSMC для обеспечения распределения своих мощностей.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley полагают, что цены на усовершенствованную упаковку CoWoS могут вырасти на 20% в течение следующих двух лет.

Напомню, что в 2022 году TSMC подняла цены на пластины на 10%, а в 2023 году — еще на 5%. Ещё одно увеличение стоимости на 5% в 2025 году поможет восстановить валовую прибыль TSMC до 53–54% к 2025 году.