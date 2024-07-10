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goldas
Обновление CPU-Z подтвердило линейку процессоров Intel Core Ultra 200
Как ранее стало известно, на данный момент к выходу готовятся шесть процессоров в сериях Core 9/7/5

 На днный момент считается, что флагманским процессором линейки Arrow Lake-S является Core Ultra 9 285K. Это название, которое не соответствует схеме именования предшественника, будет похоже на имя мобильного процессора Core Ultra 9 185H Meteor Lake-H. Аналогичным образом, другие модели будут разделены на линейки Core 9/7/5, что в случае моделей на базе кристаллов Arrow Lake также означает добавку слова Ultra.

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 Во всей линейке шесть моделей процессоров, по два на каждую линейку: Core Ultra 9 285K и Core Ultra 9 275K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 7 255 и Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 240. Как упоминалось ранее, в Arrow Lake процессоров Core Ultra 3. Однако это не означает, что Intel не будет выпускать модели Core 3. Просто еще слишком рано об этом говорить.

 Стоит отметить, что в списке моделей процессоров Intel не хватает количества ядер, которое многие хотели бы видеть на данный момент. Сейчас известно только, что Core Ultra 9 285K, как ожидается, будет выпущен с 24 ядрами (8 производительных и 16 энергоэффективных), но, в отличие от своего предшественника, он не поддерживает гиперпоточность и, следовательно, может похвастаться 24 потоками.

 Следует также сказать, что линейка Intel Core Ultra 200V, о которой недавно просочилась информация, также присутствует в этом журнале изменений CPU-Z. Один процессор указан с ошибкой (2266V), но остальные, похоже, соответствуют списку, который появился ранее. Это также подтверждает, что самым мощным процессором является Core Ultra 9 288V. Судя по утечкам, это будет единственный чип Core 9 в этой линейке.

 Обновление CPU-Z вышло в след за недавними анонсами и предстоящими выпусками AMD, включая серии Ryzen 9000, Ryzen Al 300 и Ryzen 8045. Стоит отметить, что обновления CPU-Z выходят нечасто, поэтому этот апдейт давно назрел.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #core ultra 200 #core ultra 9 285k #core ultra 200v
Источник: videocardz.com
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