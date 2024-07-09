Новинка поступит в продажу 15 июля и получит флагманские характеристики

Как и ожидалось, смартфон Realme GT 6 представлен в своей родной для бренда стране. Он станет преемником прошлогоднего GT 5. Стоит отметить, что Realme GT 6 в Китае является другим смартфоном по сравнению с его глобальным аналогом, анонсированным в прошлом месяце.

Realme GT 6 демонстрирует новый дизайн по сравнению со своим предшественником и глобальным вариантом. Он имеет плоскую рамку и прямоугольный модуль камеры сзади. Задняя панель также имеет темный и светлый оттенки одного и того же цвета. Устройство сертифицировано по стандарту IP65, то есть защищено от пыли и воды.

реклама

Что касается дисплея, то Realme GT 6 может похвастаться панелью AMOLED S1+ от BOE размером 6,78 дюйма и разрешением 2780 x 1264 пикселей. Экран оснащен поддержкой Pro XDR, частотой обновления LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит, встроенным сканером отпечатков пальцев и ШИМ-регулированием яркости частотой 2160 Гц. Дисплей также защищен стеклом Crystal Armor Glass.

Что касается оптики, то Realme GT 6 оснащен двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного датчика Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Спереди находится селфи-камера разрешением 16 МП.

За работу Realme GT 6 отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство оснащено высокопроизводительной системой охлаждения с двойной испарительной камерой и имеет раму из авиационного алюминия, которая помогает поддерживать низкую температуру. Смартфон оснащен аккумулятором второго поколения с кремниево-углеродным анодом емкостью 5800 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также совместим с быстрой зарядкой UFCS мощностью 33 Вт и PPS мощностью 55 Вт.

Realme GT 6 работает на Realme UI 5 на базе ОС Android 14. Смартфон включает в себя различные функции искусственного интеллекта. Устройство также оснащено управлением жестами, не касаясь экрана. Другие функции смартфона включают ИК-порт, линейный вибромотор по оси X и систему связи, включающую сети 5,5 ГГц и протокол Wi-Fi 7.

Стоимость Realme GT 6 начинается с 2799 юаней (около 385 долларов) за базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем. Варианты с 16 ГБ и 256 ГБ, а также 16 ГБ и 512 ГБ стоят 3099 юаней (около 426 долларов) и 3399 юаней (около 467 долларов) соответственно. Максимальная конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти стоит 3899 юаней (около 536 долларов). Смартфон предлагается в цветовых вариантах Storm Purple, Light Year White и Dark Side of the Moon. Последний имеет несколько градиентных текстур на задней панели, похожих на поверхность Луны. Купить телефон можно будет с 15 июля в Китае.