Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Realme GT 6 вышел в Китае с процессором Snapdragon 8 Gen 3
Новинка поступит в продажу 15 июля и получит флагманские характеристики

 Как и ожидалось, смартфон Realme GT 6 представлен в своей родной для бренда стране. Он станет преемником прошлогоднего GT 5. Стоит отметить, что Realme GT 6 в Китае является другим смартфоном по сравнению с его глобальным аналогом, анонсированным в прошлом месяце.

 Realme GT 6 демонстрирует новый дизайн по сравнению со своим предшественником и глобальным вариантом. Он имеет плоскую рамку и прямоугольный модуль камеры сзади. Задняя панель также имеет темный и светлый оттенки одного и того же цвета. Устройство сертифицировано по стандарту IP65, то есть защищено от пыли и воды.

реклама

 Что касается дисплея, то Realme GT 6 может похвастаться панелью AMOLED S1+ от BOE размером 6,78 дюйма и разрешением 2780 x 1264 пикселей. Экран оснащен поддержкой Pro XDR, частотой обновления LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит, встроенным сканером отпечатков пальцев и ШИМ-регулированием яркости частотой 2160 Гц. Дисплей также защищен стеклом Crystal Armor Glass.

 Что касается оптики, то Realme GT 6 оснащен двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного датчика Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива. Спереди находится селфи-камера разрешением 16 МП.

 За работу Realme GT 6 отвечает флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Устройство оснащено высокопроизводительной системой охлаждения с двойной испарительной камерой и имеет раму из авиационного алюминия, которая помогает поддерживать низкую температуру. Смартфон оснащен аккумулятором второго поколения с кремниево-углеродным анодом емкостью 5800 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также совместим с быстрой зарядкой UFCS мощностью 33 Вт и PPS мощностью 55 Вт.

 Realme GT 6 работает на Realme UI 5 на базе ОС Android 14. Смартфон включает в себя различные функции искусственного интеллекта. Устройство также оснащено управлением жестами, не касаясь экрана. Другие функции смартфона включают ИК-порт, линейный вибромотор по оси X и систему связи, включающую сети 5,5 ГГц и протокол Wi-Fi 7.

 Стоимость Realme GT 6 начинается с 2799 юаней (около 385 долларов) за базовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителем. Варианты с 16 ГБ и 256 ГБ, а также 16 ГБ и 512 ГБ стоят 3099 юаней (около 426 долларов) и 3399 юаней (около 467 долларов) соответственно. Максимальная конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти стоит 3899 юаней (около 536 долларов). Смартфон предлагается в цветовых вариантах Storm Purple, Light Year White и Dark Side of the Moon. Последний имеет несколько градиентных текстур на задней панели, похожих на поверхность Луны. Купить телефон можно будет с 15 июля в Китае.

#смартфоны #realme #snapdragon 8 gen 3 #смартфоны realme #realme gt 6
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
POCO M6 Plus 5G с чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 готовится к выходу
Складные смартфоны Samsung могут обзавестись защитой от пыли
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
9
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
11
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
5
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
1
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
1
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
7
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
4
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
4
Неофициальные порты Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК, похоже, уже в работе
+
AMD Ryzen 9 9950X может достигать частоты 5,85 ГГц
+
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
+

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
15
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Windows XP в 2024 году - Часть 1
26
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Мое мнение о Pixel 7 Pro
10
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
4
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
121
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
4
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
3

Сейчас обсуждают

lighteon
20:38
В 2010 году не было еще Windows 8, не то что Windows 10. Хотя есть в вашем выборе истина. Знаком с Pentium N3520 напрямую. (Стоит это чудо в ноуте родителей.) И да, лучше ноут на ядре Core I, вы правы...
Windows XP в 2024 году - Часть 1
Asker 013
20:36
Я бы сказал так- на всех людей оказывает одинаково негативное воздействие, но последствия индивидуальные...Но в случае взаимодействия с ПК и гаджетами , в отличии от алкоголя и сигарет, можно более э...
Психология геймеров - как видеоигры влияют на мозг и поведение
Можем повторить
20:34
Все вопросы к МО РФ, они официально заявляли, что из за работы ПВО погибли люди, ну и вопросы к местным властям, почему они не закрыли пляж, когда тот располагается вблизи военного аэродрома. В случае...
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Можем повторить
20:31
Тогда не только ракеты надо будет поставлять, но и российских солдат
Белый дом: США не отменят запрет на удары американским оружием вглубь России
Serega Volkov
20:27
Рельса лучше она пробивает дальше, быстрее, если ещё ураном оснастить то ущерб будет огромным.
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
Dark_Cloud
20:20
Если противостоять угрозам на 360 градусов - есть вероятность половину своих угандошить дружественный псевдооборонительный блок имеет тенденцию расползаться во всех направлениях
Для своих новых планов обороны, НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад
Midnight Sun
20:19
только не хамерса, а насосамса
Зеленский расстроился, глядя на тёплые отношения президента России и премьера Индии
Dark_Cloud
20:17
На профессиональных пользователей ориентированы ПК CoProPilot++ КопроПилот
Microsoft подробно описывает проблемы для ПК Copilot+, работающих на Snapdragon
Dark_Cloud
20:13
Россия не будет вести переговоры с США по вопросу контроля над вооружениями
Андрей Бумберс
20:12
А где Poco F5?
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем