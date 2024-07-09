Утверждается, что Xiaomi Mix Flip станет лучшей раскладушкой на рынке

В этом году Xiaomi представит одну из самых интересных альтернатив раскладного Samsung Galaxy Z Flip6. Благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3 грядущий Xiaomi Mix Flip должен предлагать производительность, аналогичную новому устройству Samsung, но наличие телеобъектива должно заполнить один пробел на рынке раскладушек. Большинство складных телефонов в настоящее время предлагают только основную и сверхширокоугольную камеры.

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Тот факт, что Xiaomi выпустит Mix Flip в июле, уже официально подтвержден, и теперь впервые можно увидеть изображения, показывающие устройство со всех сторон. Их обнаружили в удостоверяющем центре NCC. Смартфон имеет номер модели 2405CPX3DG, это означает, что глобальная версия также будет запущена в Европе. Изображения ниже подтверждают, что Xiaomi Mix Flip будет иметь более округлый дизайн по сравнению с Galaxy Z Flip6 с двойной камерой сзади.

К сожалению, на этих фотографиях не видно изображения на внутреннем дисплее, но в верхней центральной части гибкого дисплея просматривается отверстие для фронтальной камеры. Изображения также подтверждают емкость аккумулятора (1145 мАч + 3595 мАч = 4740 мАч) и показывают зарядное устройство на 67 Вт, которое будет входить в комплект поставки телефона Xiaomi. Пока неизвестно, когда именно состоится запуск в устройства Китае, и Xiaomi также пока не прокомментировала дату глобального запуска.

По данным инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi Mix Flip станет лучшим складным устройством на рынке в своем классе. Согласно недавнему сообщению блогера в китайской сети Weibo, он должен решить все недостатки форм-фактора с точки зрения производительности, характеристик дисплея и камеры. Конечно, еще неизвестно, насколько он будет хорош на самом деле, но определенно станет сильным конкурентом продукции Samsung.