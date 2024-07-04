Honor представит все свои новые устройства 12 июля, правда, только в Китае.

Не прошло и дня с тех пор, как Honor объявила дату и содержание своего следующего мероприятия по запуску устройств. Напомню, компания подтвердила, что будет использовать свое мероприятие для демонстрации Magic V3, конкурента Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Fold6, который появится всего через 48 часов после того, как Samsung официально представит свою новинку. Кроме того, Honor представит Magic Vs3, вероятно, урезанную версию Magic V3, а также планшет MagicPad 2 и ноутбук MagicBook Art 14.

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Как и ожидалось, Honor решила поделиться дополнительной информацией о своих будущих устройствах. В частности, компания поделилась коротким тизером с Magic V3, на котором видно все, кроме складного дисплея устройства. В соответствии с недавними утечками, Honor продолжит предлагать свой флагманский складной смартфон с отделкой из искусственной кожи, хотя в этом году он будет коричневым, а не черным, как в Magic V2.

Более того, хотя на том же видео Magic V3 выглядит довольно тонким устройством, считается, что он лишь немного тоньше своего предшественника. Тем не менее в этом году Honor включила в комплект поставки телеобъектив с перископом, которого не было в Magic V2.

Между тем, Honor подтвердила, что планшет MagicPad 2 получит OLED-дисплей, сочетающий разрешение 3K с частотой обновления 144 Гц. Кроме того, ноутбук MagicBook Art 14 имеет особенно тонкие рамки дисплея. Honor представит все свои новые устройства 12 июля, правда, только в Китае.