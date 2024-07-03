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goldas
Все смартфоны серии iPhone 16 получат процессор Apple A18 Pro
Это вызвано возросшими требованиями к производительности ИИ, которую не могут обеспечить существующие сейчас чипы Apple

 Как известно, Apple планирует выпустить серию iPhone 16 в сентябре. Теперь появились слухи, что модели iPhone 16, не относящиеся к линейке Pro, также получат новейший и самый мощный чип серии A — Apple A18 Pro.

 Напомню, что Apple начала использовать чипы Bionic старого поколения на iPhone, не относящихся к линейке Pro, начиная с iPhone 14. В серии iPhone 15 Apple также добавила Pro к чипсету для моделей iPhone Pro.

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 Однако последние слухи говорят, что даже самые простые версии iPhone будут использовать новейший чип A-серии, возможно, с названием A18 Pro. Эту новость сообщил пользователь @Nicolás Alvarez на X(запрещена на территории России), который обнаружил соответствующие коды в серверной части Apple. Коды показывают, что все четыре модели iPhone 16 будут оснащены чипом A18 Pro.

 A15 Bionic был способен без проблем запускать основные функции iOS. Однако это уже не так. iOS 18 получила поддержку Apple Intelligence, которая требует, чтобы телефон запускал некоторые функции искусственного интеллекта прямо на устройстве. Хотя эти функции также считаются базовыми для искусственного интеллекта, NPU в старых чипах недостаточно производительны для выполнения этих задач. В результате только модели Pro серии iPhone 15 с чипом A17 Pro поддерживают Apple Intelligence.

 Сообщается, что чип A18 Pro будет оснащен более мощным NPU по сравнению с A17 Pro прошлого года. Это может привести к заметной разнице в производительности ИИ между двумя чипами. Он также может повторить то, что наблюдается с серией iPhone 15, когда речь заходит о внедрении Apple Intelligence в будущем. Возможно, именно поэтому Apple решила оснастить все модели iPhone 16 новым чипом.

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Источник: gizmochina.com
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IronWolf
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Urkins
17:16
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