Huawei сосредоточит свое внимание на сотрудничестве с автопроизводителям в области интеллектуальных автомобильных технологий.

SERES, являющаяся компанией по разработке и производству технологий E-Powertrain, ориентированная на пользователей, объявила, что потратит 2,5 миллиарда юаней на приобретение серии товарных знаков Wenjie и связанных с ними активов у Huawei и ее дочерних компаний. Согласно сообщению, компания Huawei ответила, что передаст серию товарных знаков компании SERES и продолжит поддерживать SERES в использовании ее технологий под этой торговой маркой.

Производитель смартфонов всегда говорила на том, что не собирается производить автомобили, а будет разрабатывать технологии, которые помогут компаниям предлагать людям хорошие автомобили. Еще в 2020 году генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания не планирует производить собственные автомобили.

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Однако ходили слухи о том, что Huawei, возможно, работает над собственным умным автомобилем. С тех пор бренд выпустил различные системы, которые использовались на умных автомобилях других фирм. Компания продолжит работать с автомобильными компаниями над созданием и внедрением превосходных технологий для умных автомобилей и улучшением пользовательского опыта.

Сообщается, что Huawei уже передала некоторые товарные знаки, связанные с технологиями умных автомобилей, таким производителям, как Chery и BAIC. Передача товарных знаков производителям автомобилей отражает стратегию Huawei по постепенному предложению своих технологий для умных автомобилей большому числу пользователей. Это не только увеличит вклад Huawei в данной области, но и улучшит технологию подключенных транспортных средств.

С передачей таких товарных знаков, как Intelligent World, Enjoy World и Wenjie, вклад Huawei в технологии умных автомобилей становится все более очевидным.

SERES заявила, что с приобретением торговой марки Wenjie они еще больше углубят свое партнерство с Huawei. Компания также отметила, что будет использовать новые технологии и за пределами Китая.