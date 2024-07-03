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Архитектура AMD Zen 6 ляжет в основу мобильных процессоров Medusa Point
Архитектура AMD Zen 6 также, возможно, будет использоваться в будущих APU Medusa Halo на платформе AM5

 Ходят слухи, что AMD в след за архитектурой процессоров Zen 5 выпустит Zen 6 уже в 2026 году. Еще в феврале утечка от Everest показала, что архитектура Zen 6 под кодовым названием «Medusa» принесет в APU большие изменения, включая графику RDNA 5. В дополнение к этим сообщениям в апреле Moore’s Law Is Dead заявил, что Zen 6 будет иметь три варианта: стандартные чипы для настольных ПК, Dense Classic Zen 6c и новый Client Dense с еще большим количеством ядер, чем Zen 6c.

 Moore’s Law Is Dead теперь представил некоторые дополнительные подробности об архитектуре AMD Zen 6 Medusa.

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 Один из источников в AMD сообщил Moore’s Law Is Dead, что компания закончит подготовку к производству Medusa на архитектуре Zen 6, ко второму кварталу 2025 года, а само производство начнется в конце 2025 года. Однако есть вероятность, что производство может быть перенесено на 2026 год. Другой источник подтвердил, что Medusa может быть семейством чипов для ноутбуков в дополнение к настольной платформе AM5. Тот же источник также упомянул о том, что Strix Halo на базе архитектуры Zen 5 и Medusa используют техпроцесс TSMC N3E для IOD, а APU могут быть установлены на настольные компьютеры.

 AMD анонсировала APU Strix Point с ядрами Zen 5 и iGPU RDNA 3.5 для ноутбуков на выставке Computex 2024. Однако Strix Halo, который, как говорят, является флагманским APU AMD, способным конкурировать с графическими процессорами для настольных ПК по графической производительности, все еще находится в стадии разработки. Одной из возможных причин, по которой AMD до сих пор не выпустила Strix Halo, может быть задержка, связанная с техпроцессом N3E.

 В связи с этим источник AMD сообщил Moore’s Law Is Dead, что запуск Strix Point с опозданием на два квартала связанным с желанием компания, чтобы APU Strix Point имели архитектуру чиплетов, основанную на 3-нм техпроцессе. Но, как сообщается, разработка чиплета была отменена, поскольку у AMD, очевидно, возникли проблемы.

 Теперь, когда гибридные процессоры Strix Point Ryzen AI 300 запускаются без использования технологии чиплетов, а Strix Halo пока не видно на горизонте, источник предположил, что задержка Strix Halo не может быть просто вызвана проблемами с чиплетами. Другими словами, поколение Strix Halo может быть основано на чиплетах и использовать 3-нм техпроцесс.

 Стоит сказать, что относиться к подобной информации следует с большой долей скепсиса, поскольку до анонса, а тем более выхода процессоров Zen 6 пройдет ещё немало времени. Сейчас нужно сосредоточить свое внимание на процессорах Ryzen 9000 на базе Zen 5, а также чипах Ryzen AI 300.

#amd #процессоры #процессоры amd #am5 #strix point #zen 6 #zen6 #medusa #strix point ryzen ai 300
Источник: notebookcheck.net
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