На данный момент для покупки доступны две модели материнских плат с немного различающимся функционалом

Китайская компания Loongson Technology утверждает, что разработала свою новую процессорную технологию, ничего не копируя у западных аналогов. Чип Loongson 3A6000 теперь можно приобрести вместе с материнской платой или как часть полноценной системы, что дает возможность лучше понять, на что на самом деле способно китайское оборудование.

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Недавно платформа AliExpress начала предлагать новые продукты на базе процессора Loongson 3A6000, загадочного компьютерного процессора, разработанного китайской компанией Loongson Technology. Эти новые чипы, также известные как Godson, по сообщениям, находятся на одном уровне с процессорами четырехлетней давности, произведенными Intel и AMD, хотя до сих пор очень мало известно о том, как на самом деле работают эти чипы с существующим программным обеспечением для ПК.

Предлагаемая компанией продукция включает в себя две материнские платы, оснащенные процессором Loongson 3A6000, каждая из которых имеет различные возможности подключения и расширения. Во-первых, есть материнская плата Loongson 3A6000 7A2000, которая включает в себя процессор 3A6000 с максимальной частотой 2,5 ГГц.

Материнская плата DTX и чип стоят 372,91 доллара. Заинтересованные пользователи могут добавить память DDR4 в два слота, карты расширения и даже дискретный графический процессор. Плата Loongson 3A6000 7A2000 поддерживает максимум три устройства PCIe со слотами x16, x8 и x4. Интерфейс USB представлен версией USB 3.0, а варианты хранения включают устройства NVMe или SATA.

Платы Loongson 3A6000 7A2000 на AliExpress включают в себя наборы с разными объемами памяти DRAM, локальным хранилищем, а также встроенной или дискретной графикой. То же самое относится и к плате XC-LS3A6M, которая предлагает лучшие возможности расширения, но стоит немного дороже, чем плата 7A2000 - 389,93 доллара. Материнская плата XC-LS3A6M включает такое же количество слотов PCIe, а также дополнительный порт Ethernet и разъем USB 3.2 типа C.

Чип Loongson 3A6000 основан на архитектуре LoongArch (ISA), последней версии Godson ISA, впервые представленной в 2022 году и оснащенной базовой технологией LA664. ISA в основном основана на архитектуре MIPS, RISC-архитектуре, созданной американской компанией и доработанной Loongson Technology с использованием как MIPS, так и RISC-V архитектуры.

Китайская компания утверждает, что одноядерная производительность ядер LA664 в чипе 3A6000 может конкурировать с архитектурой AMD Zen 3 и архитектурой Intel Tiger Lake 11-го поколения, выпущенными в 2020 году. Предполагается, что процессор изготовлен с использованием 14-нм или 12-нм производственного процесса, и по слухам, эта технология находится на одном уровне с процессорами Intel Core 10-го поколения. Компьютер на базе процессора 3A6000 должен иметь возможность запускать программное обеспечение как для архитектуры ARM, так и x86.