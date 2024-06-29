Кроме того, партнеры AMD обещают, что новые процессоры смогут работать с памятью DDR5 на скорости до 10 000 MT/s

По мере приближения к запуску серии Ryzen 9000 информация о настольных процессорах Zen5 становится все более подробной. Согласно новому сообщению, предстоящее поколение серии Ryzen 9000X3D, будет поддерживать разгон, что является значительным изменением в одной из самых успешных серий AMD.

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Два предыдущих поколения X3D с архитектурой Zen3 и Zen4 не поддерживали полный разгон. Хотя существовали методы оптимизации и возможность выбирать разогнанную память, не было простого способа увеличить тактовую частоту или множитель, как на обычных процессорах. AMD всегда заявляла, что разгон может привести к нестабильности, и единственный способ оптимизировать производительность — это использовать такие технологии, как Precision Boost Overdrive, которая была включена в серию 7000X3D.

Следующее поколение преодолеет эти ограничения и, как говорят, будет поддерживать полноценный разгон. Это означает доступ к изменению напряжения или частоты процессора, которые нельзя было регулировать вручную даже в серии Zen4.

Однако упоминается, что, несмотря на поддержку, AMD может ввести меры безопасности, ограничивающие разгон до более безопасных значений. Побочным продуктом использования 3D V-Cache является повышенная восприимчивость к изменениям напряжения.

То же издание также поделилось подробностями о поддержке памяти Zen5 и возможности разгона. Сообщается, что новая серия потребляет меньше энергии и поддерживает улучшенный разгон для комплектов DDR5. Основываясь на предварительных данных, собранных из квалификационных образцов, серия Ryzen 9000 по-прежнему нацелена на память DDR5-6000 как на золотую середину, но верхний предел будет увеличен до скорости 6400 МТ/с при сохранении соотношения FCLK (Infinity Fabric) и MCLK (частота памяти) 1:1. Кроме того, они будут поддерживать память EXPO со скоростью до 8000 МТ/с в соотношении 1:2 и режиме 4-DIMM.

Упоминается, что партнеры компании работают над поддержкой памяти со скоростью 9000 MT/s и даже 10 000 MT/s, что было бы возможно при соотношении 1:2. Похоже, времена, когда процессоры Ryzen не могли конкурировать с Intel в поддержке высоких характеристик памяти, прошли. Это, в сочетании с полной поддержкой разгона в серии X3D, может сделать Ryzen одним из самых интересных обновлений на сегодняшний день.