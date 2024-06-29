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goldas
Intel подтвердила выход графического процессора Arc Battlemage BMG-G31 с 32 ядрами Xe2
На данный момент подтвержден выход двух GPU от Intel нового поколения Battlemage

 Компания Intel подтвердила грядущий выход нового графического процессора в серии Battlemage под кодовым названием G31. Хотя это не первое упоминание о таком графическом процессоре, без сомнения, это первый раз, когда Intel разместила новый графический процессор на своем веб-сайте.

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 Графический процессор BMG-G31 появляется на странице Intel со списком инструментов проектирования для серии BMG. Процессор указан как «PTT Engagement — BGA3283-BMG-G31 VRTT Interposer — Prototypes», что подтверждает использование корпуса BGA с 3283 контактами. Дальнейший просмотр базы данных раскрывает «BGA2362-BMG-X2 Interposer для Gen5 VR Test Tool», что предполагает меньший по размеру графический процессор Battlemage с 2362 контактами.

 На данный момент известны три графических процессора Battlemage:

• BMG-G10 (BGA-2362) –сообщается об отмене;

• BMG-G21 (BGA-2727);

• BMG-G31 (BGA-3283).

 Для сравнения, флагманский процессор поколения Alchemist под названием ACM-G10 использует корпус BGA-2660.

 Об уровнях Intel Gxx следует сказать, что они явно не относятся к производительным моделям. Фактически, нынешний графический процессор ACM-G11 меньше, чем G12, а G10 является самым большим процессором в линейке ACM. Ожидается, что у Battlemage BMG-G31 будет самым большим с 32 ядрами Xe2, а G21, как сообщается, будет иметь 20 ядер. Кроме того, выпуск процессора G10, который должен был иметь 28 ядер Xe2, похоже отменен.

 Помимо перечисления деталей, использованных при разработке Battlemage, Intel не подтвердила напрямую линейку новых графических процессоров и не раскрыла дату выпуска новых игровых видеокарт. Сейчас утверждается, что Battlemage выйдет не раньше начала 2025 года. Однако Intel не публиковала обновленную дорожную карту Battlemage с 2022 года. Первоначально серию BMG планировалось выпустить в период с 2023 по 2024 год, но даже в интегрированной версии в составе процессоров Lunar Lake, она не выйдет до конца третьего квартала 2024 года.

#intel #видеокарты #intel arc #видеокарты intel arc #arc battlemage #xe2
Источник: videocardz.com
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