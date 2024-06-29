Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Пользователи Windows 10 могут получить пять дополнительных лет поддержки
Однако не стоит благодарить за это Microsoft, так как это поможет сделать стороннее специальное микроисправление

 0patch — это микроскопическое исправление для Windows и других программных продуктов, предлагаемое Acros Security. Компания может доставлять крошечные исправления кода, обычно содержащих всего пару инструкций ЦП, применяемых к запущенным процессам в памяти для устранения критических или потенциально опасных уязвимостей безопасности.

реклама

 Напомню, что Microsoft выпустит последнее официальное обновление безопасности для Windows 10 в октябре 2025 года, предлагая клиентам либо перейти на Windows 11, если их компьютеры совместимы, либо заплатить, чтобы присоединиться к плану расширенных обновлений безопасности (ESU) компании после этого. 0patch может стать потенциальной третьей альтернативой, позволяющей платить значительно меньше за получение своевременных исправлений критических уязвимостей безопасности, обнаруженных после октября 2025 года.

 0patch, известный своей службой микроисправлений, в настоящее время предоставляет исправления безопасности для Windows 7. Теперь компания обнародовала свой план по поддержке Windows 10 22H2, предлагая микроисправления в памяти в течение как минимум пяти лет с возможностью продления этого периода. По данным 0patch, поддержка Windows 7 осуществляется уже пятый год и, вероятно, будет расширяться и дальше.

 0patch открыто стоит на стороне клиентов, которые не хотят переходить на Windows 11, даже если их оборудование поддерживает новую ОС. Многие пользователи предпочитают интерфейс Windows 10, выражают обеспокоенность по поводу тенденции Microsoft к раздуванию приложений и рекламе, а также возражают против противоречивых планов компании, таких как недавно отозванная функция отзыва, которая, как опасаются некоторые, может поставить под угрозу конфиденциальность, превратив каждый компьютер в потенциальное устройство для ввода вредоносного кода. 


 Решение по микропатчам может защитить пользователей Windows 10 от известных уязвимостей безопасности, заявили в компании. Поскольку Windows 10 и Windows 11 используют одну и ту же базовую технологию, они, вероятно, продолжат испытывать одни и те же ошибки даже после 2025 года.

 Кроме того, 0patch готов предложить различные другие услуги по исправлению ошибок, в том числе исправления нулевого дня, исправления «wontfix» для ошибок, которые поставщик программного обеспечения решил не устранять по своим собственным причинам, а также исправления стороннего ПО, такого как среда выполнения Java, Adobe Reader, 7-Zip, WinRAR и другие.

 Acros заявила, что ее услуга 0patch значительно более доступна, чем предлагаемое Microsoft решение ESU. Компания предоставляет два разных плана: 0patch Pro и 0patch Enterprise. План Pro по цене 24,95 евро за компьютер в год подходит для малого бизнеса и профессионалов. План Enterprise стоимостью 34,95 евро за компьютер предназначен для средних и крупных организаций с централизованным управлением и несколькими пользователями.

#microsoft #windows 10 #windows 11 #обновление #обновление windows 10 #обновление windows #windows 10 22h2
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ОАК обновляет ключевые цеха для серийного выпуска Ту-160М
10
Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
5
В море на испытания вышла обновлённая АПЛ "Иркутск", способная использовать гиперзвуковые "Цирконы"
+
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
1
ВС РФ утром нанесли групповой ракетный удар по украинским аэродромам, на которых будут размещаться F-16
2
Российский электромобиль «Атом» будет стоить не больше 4 млн рублей, продавать его будут только через онлайн-платформу
2
CD Projekt RED рада, что ей больше не надо работать над своим движком REDengine
10
В США создали сверхэффективный титаново-сапфировый лазер на чипе
3
Стали известны все новшества дизайна iPhone 16, в том числе кнопка Capture и расположение камер
+
Южнокорейское издание сообщает о провальных испытаниях баллистической ракеты КНДР
1
В Ростове запущена линия импортозамещающего производства деталей подшипников
2
В России дефицит рабочих — компания из Самары предлагает зарплату в 400 000 рублей, а желающих нет
6
В Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС
+
Сравнение на видео показывает незначительное превосходство UE5 над UE4
2
В Cyberpunk 2 исправят урбанистические ошибки, которые не пофиксили с самого релиза
7
В пункт управления дронами ВСУ прилетела бомба ФАБ-1500, габаритами похожая на небольшой самолет
1
Представлен планшет OnePlus Pad Pro с рекордной для Android производительностью
+
Конвертоплан AW609, разрабатывающийся 20 лет, успешно испытан на итальянском авианосце Cavour
+
Конкурс небоскребов eVolo 2024 представил невероятные архитектурные идеи
1
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+

Популярные статьи

Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
200
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
16
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
14
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
293
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
25
Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
7
Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft
9
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
+
Генерал ЦАХАЛ заявил, что операция в Газе "потеряла смысл", и предостерег от эскалации с "Хезболлой"
2
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8

Сейчас обсуждают

Вальтер Щаковски
06:09
Теперь будет X-Station или PlayBox?
Бывший глава PlayStation выступил за объединение PlayStation и Xbox в одну консоль
Эдуард Кузнецов
05:51
Автор, ты долбоёб. Да, вот так вот, целая простыня блевотной чуши заслуживает только такой, краткой оценки. Извини...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Рамиль Хайруллин
05:50
Он должен был подняться в воздух ещё в 2021 году, в 2020 начали собирать кабину и элементы фюзеляжа. Теперь уже 2025. Они строят самолёт пять лет? Серьёзно?
Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
Эдуард Кузнецов
05:46
Да нет, он просто долбоёб.
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
Рамиль Хайруллин
05:17
Американский X-51 летал на гиперзвуке ещё в 2013 году. А запускать с крыла скоростного перехватчика ракету не есть гиперзвук, это паллиатив. У нас всего несколько МиГ-31, способных совершать такие пус...
Неопределенное будущее российского гиперзвукового истребителя Миг-41 - факт или вымысел
Dark_Cloud
05:09
Не совсем понимаю, зачем этот дурик встроенный тест гоняет, в котором расход видеопамяти наполовину ниже, чем в догтауне. Как только он в песегород зайдет, карта и обосрется у него на таких настройках...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Роман Семенихин
05:04
Играть с 60 кадрами и 100+ на телевизоре 60гц разницы ноль так то)) 60 кадров идеально вообще
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
Олег Власов
04:57
Ну а реальные нувориши берут краткосрочные кредиты и с нетерпением ждут коллекторов.
Центробанк РФ: Россияне берут больше кредитов, потому что богатеют и могут себе это позволить
Олег Власов
04:54
Очень не хорошая привычка-жить в займы,не жили богато и не ... жировать.
Центробанк РФ: Россияне берут больше кредитов, потому что богатеют и могут себе это позволить
Рамиль Хайруллин
04:31
Надо было ещё и пёрнуть на подлёте.
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем