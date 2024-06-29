Однако не стоит благодарить за это Microsoft, так как это поможет сделать стороннее специальное микроисправление

0patch — это микроскопическое исправление для Windows и других программных продуктов, предлагаемое Acros Security. Компания может доставлять крошечные исправления кода, обычно содержащих всего пару инструкций ЦП, применяемых к запущенным процессам в памяти для устранения критических или потенциально опасных уязвимостей безопасности.

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Напомню, что Microsoft выпустит последнее официальное обновление безопасности для Windows 10 в октябре 2025 года, предлагая клиентам либо перейти на Windows 11, если их компьютеры совместимы, либо заплатить, чтобы присоединиться к плану расширенных обновлений безопасности (ESU) компании после этого. 0patch может стать потенциальной третьей альтернативой, позволяющей платить значительно меньше за получение своевременных исправлений критических уязвимостей безопасности, обнаруженных после октября 2025 года.

0patch, известный своей службой микроисправлений, в настоящее время предоставляет исправления безопасности для Windows 7. Теперь компания обнародовала свой план по поддержке Windows 10 22H2, предлагая микроисправления в памяти в течение как минимум пяти лет с возможностью продления этого периода. По данным 0patch, поддержка Windows 7 осуществляется уже пятый год и, вероятно, будет расширяться и дальше.

0patch открыто стоит на стороне клиентов, которые не хотят переходить на Windows 11, даже если их оборудование поддерживает новую ОС. Многие пользователи предпочитают интерфейс Windows 10, выражают обеспокоенность по поводу тенденции Microsoft к раздуванию приложений и рекламе, а также возражают против противоречивых планов компании, таких как недавно отозванная функция отзыва, которая, как опасаются некоторые, может поставить под угрозу конфиденциальность, превратив каждый компьютер в потенциальное устройство для ввода вредоносного кода.





Решение по микропатчам может защитить пользователей Windows 10 от известных уязвимостей безопасности, заявили в компании. Поскольку Windows 10 и Windows 11 используют одну и ту же базовую технологию, они, вероятно, продолжат испытывать одни и те же ошибки даже после 2025 года.

Кроме того, 0patch готов предложить различные другие услуги по исправлению ошибок, в том числе исправления нулевого дня, исправления «wontfix» для ошибок, которые поставщик программного обеспечения решил не устранять по своим собственным причинам, а также исправления стороннего ПО, такого как среда выполнения Java, Adobe Reader, 7-Zip, WinRAR и другие.

Acros заявила, что ее услуга 0patch значительно более доступна, чем предлагаемое Microsoft решение ESU. Компания предоставляет два разных плана: 0patch Pro и 0patch Enterprise. План Pro по цене 24,95 евро за компьютер в год подходит для малого бизнеса и профессионалов. План Enterprise стоимостью 34,95 евро за компьютер предназначен для средних и крупных организаций с централизованным управлением и несколькими пользователями.