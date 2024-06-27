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goldas
Обнаружен патент на облачную консоль Xbox mini
На данный момент о выпуске консоли ничего не известно.

 Слухи о консоли Xbox меньшего размера, предназначенной исключительно для облачной потоковой передачи, снова набирают обороты. На этот раз доказательства её существования получены из заявки в Патентное ведомство США, в которой подробно описывается дизайн нового продукта Xbox, ранее не выпускавшегося.

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 В патенте, поданном в июне 2022 года и опубликованном в декабре 2023 года, изображено устройство шириной примерно 15 см, что немного больше, чем у большинства мини-ПК NUC на базе Windows. Однако Microsoft так и не подтвердила характеристики устройства и будет ли оно поддерживать локальные игры. Основной целью этого невыпущенного устройства была потоковая передача игр через сервис Xbox Game Pass.

 Консоль была замечена в видеоролике Xbox, где подобное устройство можно увидеть на полке позади руководителя Xbox Фила Спенсера. Однако Спенсер сообщил, что игровое устройство было отменено, поскольку ожидалось, что оно будет стоить менее 129 долларов, но эта цель не могла быть достигнута, что привело к отмене проекта.

 На передней панели устройства имеется один разъем USB Type-A. На задней панели, похоже, есть разъем Ethernet, разъем HDMI и вход для кабеля питания, что указывает на то, что у него также есть встроенный источник питания, потенциально увеличивающий его размер.

 Учитывая недавние разговоры среди инсайдеров Xbox, компания в настоящее время не планирует повторно представлять потоковое устройство в какой-либо форме. Возможно, основная проблема заключается не в аппаратном обеспечении, а в программном обеспечении, которое на данный момент не готово.

#microsoft #xbox #игровые консоли #игровые консоли xbox #игровые консоли microsoft #xbox mini
Источник: videocardz.com
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