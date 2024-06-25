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Huawei Mate 70 получит улучшенные камеры и спутниковую связь
Новая утечка о грядущей серии смартфонов приоткрывает завесу над возможным функционалом смартфонов.

 Недавняя утечка на Weibo от информатора @SmartPikachu предполагает значительные обновления для серии Huawei Mate 70. Эти обновления могут включать в себя улучшенный дисплей, улучшенные возможности зарядки, системы камер и обновленные функции программного обеспечения.

 В утечке упоминается потенциальная функция пространственного 3D-зума, целью которой является обеспечение более захватывающего видео и звука, превосходящего традиционные 2D-фильтры. Эта функция может включать улучшенный перископический объектив и технологию переменной апертуры нового поколения.

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 Кроме того, по слухам, серия Mate 70 будет использовать новые датчики камеры OmniVision, которые могут повысить общую производительность. Утечка предполагает, что эта система камер может даже превзойти серию Pura 70. Сообщается, что в целях безопасности разрабатывается 3D-линза распознавания лиц для передней части смартфона Mate 70.

 Утечка также указывает на оптимизированную беспроводную зарядку для новой линейки. Более ранняя утечка намекала на наличие чипа обработки изображений ISP для расширения возможностей записи видео, которые функция пространственного 3D-зума может еще больше улучшить.

 Утечка предполагает, что все модели Mate 70 могут иметь спутниковую связь. Однако неясно, будет ли Huawei использовать передачу спутниковых изображений, как в серии Pura 70, или ограничит функциональность спутниковыми вызовами.

 Что касается дисплея, то утечка указывает на различия моделей Mate 70. Три модели, включая вариант Ultimate Design, могут использовать изогнутые дисплеи, а стандартные версии могут иметь плоские экраны с разрешением 1,5K.

 Подробности о новых чипах Kirin, общем улучшении производительности и функциях искусственного интеллекта остаются неизвестными. Что касается программного обеспечения, то серия Mate 70 будет работать на HarmonyOS NEXT, как было подтверждено ранее на этой неделе.

 Стоит отметить, хотя утечка дает представление о возможных функциях, важно помнить, что большинство спецификаций еще не подтверждены Huawei официально.

#смартфоны #huawei #смартфоны huawei #huawei mate 70
Источник: gizmochina.com
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