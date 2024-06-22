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Ulefone представила смартфон Armor 26 Ultra с аккумулятором емкостью 15600 мАч
Ulefone Armor 26 Ultra также может похвастаться зарядкой мощностью 120 Вт и версией с поддержкой режима рации

 Компания Ulefone представила свой новейший флагманский защищенный смартфон с поддержкой сетей 5G — Armor 26 Ultra, призванный произвести революцию на рынке благодаря исключительному времени автономной работы и возможностям быстрой зарядки. Это устройство создано для работы в суровых условиях, что делает его идеальным компаньоном для профессиональных путешественников, любителей активного отдыха и всех, кому нужен надежный и мощный инструмент для повседневных задач.

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 Отличительной особенностью Armor 26 Ultra является батарея емкостью 15600 мАч, которая обещает непревзойденную автономность. Согласно недавнему тестированию срока службы батареи, опубликованному Ulefone, Armor 26 Ultra потребляет только 3% заряда батареи за 30 минут в играх и всего 2% за 30 минут при просмотре потокового видео. Эта эффективность гарантирует, что пользователи могут оставаться на связи и получать энергию в течение дня без постоянной необходимости подзарядки. Кроме того, технология быстрой зарядки мощностью 120 Вт позволяет полностью зарядить массивную батарею всего за 1,5 часа, что выделяет Armor 26 Ultra среди конкурентов на рынке смартфонов.

 Armor 26 Ultra доступен в двух вариантах: стандартная версия и версия для использования в качестве рации. Обе версии имеют одни и те же основные характеристики, но предлагают разные функциональные возможности. Версия Walkie-Talkie расширяет возможности мгновенной связи благодаря поддержке двух цифровых и аналоговых режимов, двух диапазонов УВЧ и УКВ, а также DMR, что делает смартфон идеальным для профессионалов, которым требуются надежные средства связи.

 Armor 26 Ultra может похвастаться универсальной системой из четырех камер, включающей основную камеру на 200 МП, сверхширокоугольную камеру на 50 МП, инфракрасную камеру ночного видения на 64 МП и телеобъектив с 3,2-кратным оптическим зумом. По заверению производителя камеры позволяют пользователям снимать потрясающие фотографии и видео в различных условиях. Сверхчеткая фронтальная камера на 50 МП позволяет делать идеальные селфи с высокой детализацией.

 С точки зрения производительности Armor 26 Ultra не разочаровывает. Он предлагает до 24 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти и поддержку расширяемой памяти до 2 ТБ, обеспечивая достаточно места для любых потребностей. 6,78-дюймовый дисплей FullHD+ с частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное изображение.

 Производитель решил устроить распродажу и на AliExpress появилась возможность приобрести Armor 26 Ultra по сниженной цене. С 17 по 23 июня стандартная версия будет доступна за 359,99 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 599,98 долларов. Версия Walkie-Talkie продается за 419,99 долларов вместо первоначальных 699,98 долларов.

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Источник: gizmochina.com
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