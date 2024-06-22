Новинка имеет больший размер, чем у исходной модели, а также скрытый разъем питания

Gigabyte незаметно выпустила новую видеокарту серии RTX 40 на базе модели RTX 4070 Ti SUPER. Она входит в серию Windforce, которая является бюджетным сегментом компании. Однако это не первый Windforce, основанный на этой конкретной модели NVIDIA.

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В январе компания выпустила RTX 4070 Ti SUPER Windforce OC, но новая модель выглядит по-другому и даже не имеет той же тактовой частоты графического процессора. В данном случае приписка MAX кажется подходящей. RTX 4070 Ti SUPER оснащена 8448 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X. В то время как оригинальная Windforce OC имеет повышение частоты до 2625 МГц (+15 МГц по сравнению с эталонной моделью), новая модель Windforce MAX OC предлагает 2655 МГц (+45 МГц) из коробки.

Аспект, который не следует игнорировать — это тот факт, что MAX является гораздо более крупным ускорителем. Речь идет о 7-сантиметровой разнице в длине и увеличении на 1 сантиметр в ширине. Карта также немного толще. Если посмотреть на RTX 4090 WF V2 и RTX 4080 SUPER WF V2, то видно, что все три карты оснащены кулером одинакового размера. Поскольку в RTX 4070 Ti SUPER используется графический процессор AD103, который по выводам совместим с более крупным AD102, многие бренды повторно используют свои кулеры для более дешевых моделей.

Помимо системы охлаждения, пожалуй, самой крутой особенностью нового дизайна MAX является скрытый разъем питания. Он расположен сзади и закрыт кулером, оставляя достаточно места для безопасного подключения и сгибания кабеля. Это полностью снимает проблему расположения разъема питания сбоку, что требует дополнительного места для изгиба кабеля. Так как кабель по-прежнему виден, то еще есть возможности для улучшения, но, по крайней мере, таким образом у пользователей все еще есть доступ к кабелю.

Что касается стоимости новинки, то Gigabyte еще не выставила новую Windforce MAX на продажу, поэтому цены пока остаются неизвестны.