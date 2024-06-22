В базе данных IMEI появились номера смартфонов серии Note 14.

Xiaomi активно разрабатывает серию смартфонов Redmi Note 14, и команда XiaomiTime раскрывает некоторые интересные подробности о грядущих смартфонах. Серия Redmi Note 14 находится в разработке уже давно и очень важна для Xiaomi.

Официальную презентацию серии Redmi Note 14 планируется провести в сентябре. До запуска осталось всего 2,5 месяца, а ожидания он новинок растут. Номера моделей смартфонов уже появились в базе данных IMEI, и подтверждают регионы, в которых серия Note 14 будет доступна:

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24090РА29Г, 24090РА29И, 24090РА29С

24115RA8EG, 24115RA8EI, 24115RA8EC

24094RAD4G, 24094RAD4I, 24094RAD4C

Указанные выше номера моделей относятся к моделям Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro+ 5G. Префикс «2409» в номере модели относится к дате запуска, подтверждая, что телефоны будут представлены в сентябре. Как обычно, выпуск смартфонов начнётся с Китая, а затем смартфоны будут выпущены на другие рынки по всему миру.

Также в исходном коде HyperOS появилось упоминание серии Redmi Note 14. Топовая модель Redmi Note 14 Pro+ 5G имеет внутренний номер модели «O16U» и кодовое название «amethyst». Это соответствует традиции называть серию Redmi Note драгоценными камнями; аметист – это прозрачная разновидность кварца, обычно встречающаяся в фиолетовых оттенках. Кодовые названия моделей Redmi Note 14 5G и Note 14 Pro 5G пока не выявлены.

Как ожидается, эти устройства получат из коробки систему HyperOS 1.0 на базе Android 14. Вслед за серией Note 14 в октябре будет представлена флагманская серия Xiaomi 15. До её запуска осталось около 3-4 месяцев. Те, кто рассматривает возможность покупки смартфона серии Note 13, могут набраться немного терпения и дождаться моделей Redmi Note 14.