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Смартфоны Google Pixel 9 и Pixel 9 Pro получат поддержку Creative Assistant AI
Согласно новым сообщениям, серия Pixel 9 после запуска получит несколько приложений на основе искусственного интеллекта, а не только Pixie, новейшего помощника Google в области ИИ

 В настоящее время ожидается, что осенью этого года появятся четыре новых смартфона Pixel. Напомню, что, по слухам, при запуске в серию войдут Pixel 9 и Pixel 9 Pro. Однако Pixel 9 Pro будет конкурентом iPhone 16 Pro, а не преемником Pixel 8 Pro. Кроме того, будет Pixel 9 Pro XL - настоящий преемник Pixel 8 Pro, и продолжение модели Pixel Fold, под названием Pixel 9 Pro Fold.

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 По данным Android Authority, все эти устройства получат эксклюзивные функции искусственного интеллекта благодаря использованию чипсета Google Tensor G4. При этом есть все шансы, что новые устройства Pixel на каком-то этапе своего существования получат ту же функциональность, что и в случае с Magic Eraser в этом году, среди прочих функций искусственного интеллекта. В частности, портал Android Authority обнаружил ссылки на новое приложение под названием Creative Assistant в сборке Android 15 Beta 3, которое предназначено исключительно для устройств Pixel.

 Стоит обратить внимание, что последняя бета-версия Android 15 не содержит рабочей версии Creative Assistant. Тем не менее фрагменты кода описывают приложение Creative Assistant как способное преобразовывать изображения и снимки экрана в стикеры, а также генерировать смайлы из введенного текста. Предполагается, что эта функция будет доступна непосредственно в инструменте Android и, возможно, даже в Google Photos, а не в специальном приложении Creative Assistant.

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Источник: notebookcheck.net
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