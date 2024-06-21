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Xiaomi готовит к выходу смартфон Redmi 14C 5G
Новый бюджетник бренда уже появился в базе данных IMEI в четырех версиях.

 Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает расширять ассортимент своей продукции, в том числе среди доступных устройств. Компания готовится представить смартфон Redmi 14C 5G. Портал Gizmochina обнаружил новый смартфон в базе данных IMEI, и ожидается, что он будет более продвинутым по сравнению с предыдущим Redmi 13C 5G.

 Существование смартфона официально подтверждено. Это говорит о том, что Redmi 14C 5G выйдет в самом ближайшем будущем. Ожидается, что Redmi 14C 5G предложит некоторые улучшения и усовершенствования по сравнению со своим предшественником Redmi 13C 5G. С помощью Redmi 14C 5G Xiaomi пытается усилить конкуренцию бюджетным устройствам других брендов.

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 Redmi 14C 5G будет доступен в четырех вариантах для разных рынков: «2411DRN47G», «2411DRN47R», «2411DRN47I» и «2411DRN47C». G означает глобальную модель, R — японский вариант, I — индийская модель и C — вариант для Китая. Это вариации устройств по регионам. Интересно, что первой страной, которая получит этот смартфон, станет Япония.

 Напомню, что текущая модель Redmi 13C 5G оснащена IPS-дисплеем размером 6,74 дюйма и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 6100+, поддержкой сетей 5G, основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой на 5 МП. Ожидается, что Redmi 14C 5G будет иметь примерно аналогичные функции и аппаратное обеспечение, однако, точные характеристики Redmi 14C 5G пока неизвестны.

 Что касается даты запуска устройства, то его предшественник Redmi 13C 5G был официально анонсирован в декабре 2023 года. Ожидается, что новый Redmi 14C 5G будет запущен в аналогичный период. 

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #redmi 13c 5g #imei #redmi 14c 5g
Источник: gizmochina.com
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