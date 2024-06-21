Infinix ZeroBook Ultra AI будет представлен в Индии 27 июня

Компания Infinix набирает обороты и выводит на рынок всё больше своих устройств. Завтра, например, бренд собирается выпустить смартфон Note 40 в Индии. Кроме того, Infinix подтвердил, что на следующей неделе выпустит новый ноутбук. Предстоящим устройством станет Infinix ZeroBook Ultra AI. Как следует из названия, он будет оснащен функциями искусственного интеллекта. Доступность на Flipkart ноутбука также была подтверждена, поскольку на данной платформе был запущен соответствующий микросайт. Кроме того, были раскрыты некоторые ключевые характеристики мобильного компьютера ZeroBook Ultra AI.

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Infinix заявила, что ZeroBook Ultra AI будет выпущен уже в следующий четверг. С грядущим ноутбуком компания переходит на рынок ПК с искусственным интеллектом. Сообщается, что ноутбук оснащен расширенными возможностями генеративного искусственного интеллекта и поддержкой Intel AI Boost для повышения производительности и эффективности. Первый позволит ноутбуку учиться на привычках пользователя, предлагая персонализированные рекомендации и автоматизируя рутинные задачи для оптимизации рабочих процессов.

Что касается основных характеристик, то подтверждено, что компьютер Infinix ZeroBook Ultra AI будет оснащен процессорами серии Intel Core Ultra. Он получит также встроенным графические процессоры Intel Arc с поддержкой трассировки лучей и масштабирования графики XESS. Устройство будет доступно с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Новинка получит переключатель OverBoost, который можно использовать для включения режима повышенной производительности. Сообщается, что ноутбук ZeroBook Ultra AI оснащен аккумулятором емкостью 70 Втч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Infinix ZeroBook Ultra AI сможет похвастаться 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD и 100-процентной цветовой гаммой sRGB. Он будет иметь веб-камеру с искусственным интеллектом формата FHD и двойной микрофонной решеткой, а также четыре динамика.