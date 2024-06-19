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Snapdragon X Elite отстает от iPhone 15 Pro в тесте графического процессора GravityMark
В графическом тесте GravityMark процессор X Elite столкнулся с огромным снижением производительности, но это, скорее всего, проблема оптимизации.

 Недавно выпущенный чип Snapdragon X Elite наконец-то начал появляться в ноутбуках. Согласно обзору модели VivoBook S 15 OLED с X Elite с 12 ядрами и немного менее мощной графикой, чем у старшей модели, чип может похвастаться достойной производительностью и эффективностью, хотя и не достаточно хорош, чтобы оправдать ожидания, вызванные излишней шумихой.

 Однако в недавнем сообщении появилась информация о результатах теста GravityMark для графического процессора Adreno X Elite, где чипу удалось набрать жалкие 20,5 кадров в секунду, что даже ниже, чем у чипа A17 Pro в составе iPhone 15 Pro, набравший 20,9 кадров в секунду. В том же тесте Apple M3, находящийся в той же ценовой категории, что и X Elite, набрал около 45,1 FPS.

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 Этот результат является очень странным, поскольку более распространенные графические тесты, такие как GFXBench, показывают, что графический процессор Adreno с производительностью 3,8 терафлопс в X Elite легко превосходит A17 Pro примерно на 100% и удивительно близок к 10-ядерному графическому процессору Apple M3.

 Непонятно, почему X Elite так плохо показал себя в этом конкретном тесте, особенно если учесть тот факт, что GravityMark имеет кроссплатформенную поддержку с собственной версией ARM для Windows. Однако снижение производительности может быть вызвано графическим API DirectX, использованным для теста. В iPhone 15 Pro используется собственный Metal API от Apple, который обеспечивает меньшие потери и более прямой доступ к графическому процессору благодаря тесной интеграции аппаратного и программного обеспечения Apple. DirectX, с другой стороны, был разработан для широкого спектра различных аппаратных конфигураций, при этом приоритет отдавался прежде всего универсальности. API Vulkan имеет меньшие проблемы, чем DirectX, но не использовался в этом конкретном тесте и мог бы привести к более высокому результату.

 Однако даже узкое место API не сможет адекватно объяснить значительное падение производительности, которое наблюдается с графическим процессором Adreno в этом конкретном тесте. Скорее всего это проблема оптимизации GravityMark, которая, предположительно, будет решена в будущих версиях программного обеспечения. Так что до тех пор лучше не судить о новинке на основании одного прогона тестов.

#apple #qualcomm #iphone 15 pro #snapdragon x elite #adreno #adreno x
Источник: notebookcheck.net
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