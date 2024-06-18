Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Xiaomi может работать над гибридной версией автомобиля SU7
Компания ищет новых работников с опытом работы в автомобильной промышленности не менее 15 лет для завершения работы над новым автомобилем.

 Xiaomi Motors получила более 100 000 подтвержденных заказов на свой автомобиль. В июне Xiaomi уже поставила около 10 000 авто. Таким образом первый электромобиль от Xiaomi оказался очень успешным. Однако Xiaomi уже работает над другой моделью, возможно, гибридной версией Xiaomi SU7. Представитель компании случайно раскрыл разработку благодаря скриншоту, содержащему описание вакансии и требования к претендентам.

реклама

 Как сообщается, у компании есть вакансии для разработки гибридного автомобиля. Например, компания нанимает инженеров, которые будут отвечать за планирование маршрутов и разработку программ для технологии управления температурным режимом транспортных средств. Кандидаты должны будут иметь более 15 лет опыта работы в автомобильной промышленности, 10 лет опыта в интеграции терморегулирования и нести ответственность за разработку более двух гибридных автомобилей или автомобилей с увеличенным запасом хода.

 К сожалению, конкретной информации о разработке компанией гибридного автомобиля нет. Ранее председатель Xiaomi Лэй Цзюнь избегал отвечать на вопросы о новом автомобиле в прямой трансляции Douyin. Однако ходят слухи, что второй автомобиль Xiaomi — это внедорожная модель, дебют которой запланирован на конец этого года, а в продажу она поступит в 2025 году.

 Сообщается, что компания также планирует выпустить более доступную модель, которая будет стоить около 150 000 юаней и может быть официально выпущена в 2026 году.

#xiaomi #электромобили #xiaomi su7 #электромобили xiaomi #xiaomi su 7 #xiaomi su7 ev
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
"Атом" создает единую платформу для поиска и управления зарядными станциями для электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
6
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
8
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
1
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
2
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
2
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
50
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
8
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
71
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
19
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
26
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
8
Мое мнение о сериале Fallout
21

Сейчас обсуждают

Alex Z
05:29
90 стран там и в сумме не было подпе3дыш. весь мир ссали.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Феликс Торчинов
05:29
Сервисная модель и подписочная, это две разные вещи. Они могут пересекаться, но они не одно и то же. Игра-сервис, это по сути игра с внутренним магазинчиком со скинчиками, бустерами опыта, лутбоксами ...
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
Alex Z
05:27
саммит основанный на хотелках нелегитимного клоуна, собственно предсказуемый финал
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
Такой то
05:18
барыга разувает барыгу
Новый глава TSMC заявил, что настало время повысить цены на свою продукцию для Nvidia
unhurtable
05:02
Безграмотный, еще в ноябре 23го Китай с Саудитами провели своп внутренних валют на сумму эквивалентную $7 млрд, как Китаю вполне нужна Саудосвская нефть, таки и Саудитам вполне нужны Китайские товары....
Конец эпохи "нефтедоллара" – Саудовская Аравия разрывает ключевое соглашение с Вашингтоном
Dark_Cloud
04:51
Коррекция ошибок Соломона Рида? Cadence - Радужная каденция? xD
Cadence демонстрирует оптическое соединение PCIe 7.0 со скоростью 128 ГТ/с
Роман Семенихин
04:23
Ну хз насчёт риторического вопроса. Играю на 4к телевизоре что в ps5 что в pc. Монитора у меня нет. Недавно проходил Metro exodus на пк и сначала перебирал настойки графики. Картинка в любом случае в ...
«Сверхзаряженные» черные дыры из ранней Вселенной могут объяснить существование темной материи
Рафаэль Парфёнов
04:15
А Российская система РЭБ превращает его в бесполезный кусок металла...
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
Andrey Zhernosenko
04:10
Ну конечно, ну точно! ну не могу с вами, ну не согласится!
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
Никита Ермолаев
04:08
Деградируют ваши интелы, хотят бодаться с tsmc на древнем техпроцессе
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем