Компания ищет новых работников с опытом работы в автомобильной промышленности не менее 15 лет для завершения работы над новым автомобилем.

Xiaomi Motors получила более 100 000 подтвержденных заказов на свой автомобиль. В июне Xiaomi уже поставила около 10 000 авто. Таким образом первый электромобиль от Xiaomi оказался очень успешным. Однако Xiaomi уже работает над другой моделью, возможно, гибридной версией Xiaomi SU7. Представитель компании случайно раскрыл разработку благодаря скриншоту, содержащему описание вакансии и требования к претендентам.

реклама

Как сообщается, у компании есть вакансии для разработки гибридного автомобиля. Например, компания нанимает инженеров, которые будут отвечать за планирование маршрутов и разработку программ для технологии управления температурным режимом транспортных средств. Кандидаты должны будут иметь более 15 лет опыта работы в автомобильной промышленности, 10 лет опыта в интеграции терморегулирования и нести ответственность за разработку более двух гибридных автомобилей или автомобилей с увеличенным запасом хода.

К сожалению, конкретной информации о разработке компанией гибридного автомобиля нет. Ранее председатель Xiaomi Лэй Цзюнь избегал отвечать на вопросы о новом автомобиле в прямой трансляции Douyin. Однако ходят слухи, что второй автомобиль Xiaomi — это внедорожная модель, дебют которой запланирован на конец этого года, а в продажу она поступит в 2025 году.

Сообщается, что компания также планирует выпустить более доступную модель, которая будет стоить около 150 000 юаней и может быть официально выпущена в 2026 году.