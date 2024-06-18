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AMD Radeon Instinct MI300X обогнал RTX 4090 в тесте OpenCL
Стоит отметить, что для игроков этот факт мало чем интересен из-за разной специфики применения видеокарт, а также их стоимости

 Профессиональный графический процессор AMD Radeon Instinct M1300X, выпущенный около шести месяцев назад, в декабре 2023 года, дебютировал в тесте OpenCL от Geekbench. Как и следовало ожидать от крупного графического процессора корпоративного уровня, он быстро вышел в лидеры, опередив всех, что находится ниже него, включая RTX 4090.

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 Стоит напомнить характеристики Instinct MI300X. Графический ускоритель содержит 19 456 шейдерных блоков, 192 ГБ памяти HMB3 с пропускной способностью 10,3 ТБ/с, 1216 матричных ядер и колоссальный TDP на уровне 750 Вт. Неудивительно, что MI300X набрал огромные 379 660 баллов в тесте OpenCL, если принять во внимание его характеристики, что значительно опережает RTX 4090, набравший около 320 000 баллов. Этот чип в первую очередь является конкурентом продукции Nvidia для центров обработки данных, таких как графический процессор H100 Hopper.

 Сопоставление MI300X с RTX 4090 вряд ли является справедливым сравнением. RTX 4090 — это потребительский игровой графический процессор стоимостью 1700 долларов, а MI300X — графический процессор для центров обработки данных, цена которого превышает 15 000 долларов. MI300X специально разработан для центров обработки данных, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислительных задач, требующих огромных объемов памяти и вычислительной мощности, в то время как RTX 4090 ориентирован на геймеров и творческих людей с гораздо более скромными потребностями.

 Стоит отметить, что графические процессоры для центров обработки данных, такие как MI300X, не заменят игровые видеокарты в ближайшее время. Когда дело доходит до требований к графическим процессорам центров обработки данных, они сильно отличаются от требований геймеров. В первую очередь повышенный приоритет предъявляется к эффективности вычислений, оперативной коррекции памяти и крупномасштабной обработке данных — как в случае с рабочими нагрузками ИИ. С другой стороны, игровые графические процессоры оптимизированы для рендеринга в реальном времени, имеют значительно меньшее энергопотребление и более экономичны. Учитывая вышеизложенное, для большинства пользователей победа MI300X над RTX 4090 вряд ли имеет какое-то практическое значение.

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Источник: notebookcheck.net
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