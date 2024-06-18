Появилась информация, что при производстве Exynos 2500 наблюдаются проблемы с выходом годных к использованию чипов

Ранее компания Samsung подтвердила, что успешно перевела свои мобильные процессоры на 3-нм технологический процесс производства второго поколения (SF3). Широко распространено мнение, что ими являются чипы Exynos 2500, которые должны были использоваться в смартфонах Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и, если слухи верны, даже в Galaxy S25 Ultra. Однако у известного инсайдера Минг-Чи Куо есть плохие новости о предстоящем чипсете от Samsung.

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В сообщении, опубликованном Куо, говорится, что серия смартфонов Galaxy S25 будет работать исключительно на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Судя по всему, производительность Exynos 2500 будет ниже, чем ожидалось. Это соответствует более раннему сообщению, в котором выход работоспособных чипов компании Samsung был оценен на уровне около 20%. Тем не менее чипсет еще не запущен в массовое производство, и у Samsung Foundry есть достаточно времени, чтобы улучшить непростую ситуацию. Exynos 2500 рекламируется как «чип мечты», который вернет Exynos в списки лидеров, и шансы на то, что Samsung откажется от него, довольно низки.

Хотя у инсайдера хороший список по точным прогнозам, такой ход событий вызывает сомнения. Начать можно хотя бы с того, что Samsung публично заявила о планах использовать больше чипов Exynos везде, где это возможно, из-за роста затрат, связанных с новейшими производственными технологиями TSMC. В результате, по слухам, Galaxy Z Flip6 будет дороже, чем Galaxy Z Flip5, и Galaxy Z Fold6 также может последовать этому примеру.

Samsung, например, даже выбрала Dimensity 9300+ от MediaTek для своего будущего планшета Galaxy Tab S10+ в качестве меры по сокращению затрат, и для компании не имело смысла полностью переходить на продукцию Qualcomm, сохраняя при этом затраты на низком уровне. Куо добавляет, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет на 25-30% дороже своего предшественника. Это неудивительно, ведь Qualcomm прямо заявила об этом после запуска текущей флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3.