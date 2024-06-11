Новые JBL LIVE BUDS 3 также получили 7-уровневое адаптивное шумоподавление.

На прошлой неделе компания JBL представила в Китае наушники LIVE FLEX 3 TWS по цене 1399 юаней (212 долларов) с 12-мм динамическими динамиками и встроенным сенсорным экраном. Компания выпустила еще одни TWS-наушники с аналогичным сенсорным экраном под названием LIVE BUDS 3, которые поступят в продажу завтра в Китае по начальной цене 1299 юаней (около 179 долларов).

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Эта пара наушников TWS оснащена 10-миллиметровыми динамиками с композитной диафрагмой и неодимовыми магнитами, которые создают ощущение присутствия на концерте с четким и ясным звуком. Этот продукт также предлагает пространственный 3D-звук.

Наушники оснащены функцией обнаружения нахождения внутри ушей, которая может самостоятельно выполнять определенные действия, например приостанавливать звук при снятии наушников или автоматически принимать телефонный звонок, когда пользователь их носит. Это добавляет удобства, а также позволяет сэкономить заряд батареи. Пользователь также может настроить вывод звука с помощью эквалайзера по своему вкусу.

Новые наушники оснащены функцией активного шумоподавления (ANC) и могут переключаться между 7 уровнями шумоподавления в зависимости от окружающей среды. Пользователь также может управлять им самостоятельно через приложение JBL Headphones.

Матрица микрофона внутри и снаружи гарнитуры также оснащена программным механизмом цифрового шумоподавления, который помогает наушникам генерировать обратные звуковые волны с высокой точностью.

LIVE BUDS 3 обеспечивают 10 часов автономной работы и 30 часов автономной работы с зарядным чехлом. Чехол также поддерживает быструю зарядку и обеспечивает 4 часа воспроизведения при 10 минутах зарядки. Примечательно, что время автономной работы, о котором упомянула компания, скорее всего, проверено с выключенным ANC, и его включение будет потреблять дополнительную энергию.

Как можно видеть на изображении в LIVE BUDS 3 установлен цветной ЖК-экран, поддерживающий сенсорное управление одним пальцем и возможность изменения обоев на экране.

Иногда удобнее использовать чехол, а не сенсорное управление на наушниках. Вот тут-то и пригодится экран на корпусе. Он позволяет пользователю переключаться между шумоподавлением, пространственным звуком, режимами звуковых эффектов и режимом помощи для сна с помощью зарядного чехла.